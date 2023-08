﻿Lärm: Warum für das Stadtfest in Dresden keine Regeln gelten

Dresden. Das Stadtfest 2023 ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen, die Veranstalter sind begeistert, viele Gäste der Großveranstaltung waren es auch. Bei einigen Dresdnern bleibt das Stadtfest dagegen in unguter Erinnerung. „Die Belästigungen und Störungen durch die Lärmemissionen der abendlichen Konzerte haben unerträgliche Formen angenommen“, sagt ein Dresdner, der fast drei Kilometer vom Zentrum entfernt wohnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geschlossene Fenster und tropische Temperaturen

Schall hat die unangenehme Eigenschaft, sich in Wellen auszubreiten. Wer in einer Schallschneise wohnt, darf mitfeiern – ob er will oder nicht. „Selbst bei geschlossenen Fenstern, bei den tropischen Temperaturen eine Qual – schallten die Gesangstexte in meine Wohnung und der Fußboden vibrierte. Bis weit in den neuen Tag hinein“, so ein Anwohner, Beschwerden bei Ordnungsamt und Polizei seien erfolglos gewesen. Es sei alles genehmigt, habe es gehießen.

Als „seltene Veranstaltung“ deklariert

Tatsächlich? „Das Dresdner Stadtfest fällt in den Anwendungsbereich der Freizeitlärmrichtlinie, ein spezielleres Regelwerk besteht nicht“, erklärte ein Stadtsprecher am Montag auf DNN-Anfrage. Das Großereignis finde einmal im Jahr über drei Tage statt und werde deshalb als „seltene Veranstaltung“ deklariert. Damit sei die Zulassung längerer Veranstaltungszeiten und höherer Geräusch-Immissionsrichtwerte als an „normalen“ Wochenenden verbunden. Der Behörde stehe eine Sonderfallprüfung für „seltene Veranstaltungen mit hoher Standortgebundenheit oder sozialer Adäquanz und Akzeptanz“ zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Lärmobergrenzen“ nicht handhabbar

Die Stadtverwaltung habe von der Festsetzung einzuhaltender Geräusch-Immissionswerte nach der Freizeitlärmrichtlinie abgesehen. Die Festlegung von „Lärmgrenzen“ erscheine nicht zielführend und zweckmäßig, so der Stadtsprecher. „Geräuschkulissen von Volksfesten mit sehr unterschiedlichen und vor allem mehreren Bühnen auf sehr weiträumigem Veranstaltungsgelände unterliegen unvorhersehbaren zeitlichen Schwankungen. Sie setzen sich aus technischen und menschlichen Geräuschen zusammen und sind durch Impulshaftigkeit und auffällige Pegeländerungen gekennzeichnet.“ Diesen wechselhaften Geräuschen könne mit der Anordnung einzuhaltender Immissionswerte nicht wirksam begegnet werden. Die Vorgabe von „Lärmobergrenzen“ sei nicht handhabbar.

Untersagung unverhältnismäßig

Das Umweltamt habe abwägen müssen zwischen dem öffentlichen Interesse am Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und dem Interesse der Bewohner der Landeshauptstadt Dresden an der Durchführung der Veranstaltung. „Das Umweltamt kam zu der Entscheidung, dass restriktivere zeitliche Beschränkungen der Bühnenbespielung oder gar eine Untersagung des Volksfestes mit Beschallung unverhältnismäßig wären“, so der Stadtsprecher.

Akzeptanz der Betroffenen erforderlich

Inmitten des Stadtzentrums Dresdens Bühnenstandorte mit typischer Bühnenbeschallung mit elektroakustischer Verstärkung zu finden, die den immissionsschutzrechtlichen Forderungen vollends genügen, sei nicht möglich. „Die Durchführung von Stadtfesten mit Bühnenbeschallung wird größtenteils mit zeitweisen Überschreitungen zulässiger Immissionsrichtwerte einhergehen und die Akzeptanz der Betroffenen einfordern“, heißt es in der Antwort der Verwaltung.

DNN