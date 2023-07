﻿Länderbahn warnt vor vollen Zügen zwischen Dresden und Ostsachsen

Dresden. Angesichts vieler absehbarer Gruppenfahrten sowie Feiertagen in Tschechien hat die Länderbahn für diese Woche vor vollen Zügen zwischen Dresden und Ostsachsen gewarnt. Angaben des Un­ternehmens zufolge könnte es noch bis Freitag zu hohen Auslastungen in den Trilexzügen zwischen Dresden und Görlitz sowie zwischen Dresden und Zittau beziehungsweise Liberec kommen. Dabei gilt: Die Beförderung der Fahrgäste hat Vorrang vor der Fahrradmitnahme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Traditionell seien in der letzten Woche vor den Sommerferien viele Schulklassen auf Ausflügen unterwegs. Darüber hinaus sind am Mittwoch und Donnerstag Feiertage in Tschechien – Tage, die viele Menschen aus dem Nachbarland nutzen, um Dresden zu besuchen. Regen Andrang erwartet die Länderbahn zudem bereits am Dienstag, wenn in Dresden trotz Absage des Besuchs des französischen Präsidenten auf dem Neumarkt die Fête de l’Europe über die Bühne geht.

Region Ústí schickt den Sommerkometen

Die Länderbahn prüft eigenen Angaben zufolge, ob einzelne Verbindungen verstärkt werden können. In den vergangenen Wochen waren die Züge ohnehin schon stärker als üblich ausgelastet, was allen voran in der Einführung des Deutschlandtickets begründet ist. Das Unternehmen hatte deshalb schon mit einem Verstärkerkonzept reagiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An beiden tschechischen Feiertagen wird aus Ústí nad Labem zudem jeweils ein zusätzlicher Zug am Vormittag durchs Elbtal nach Dresden und am späten Nachmittag wieder zurück fahren. Der von der Region Ústí bestellte Sommerkomet (Letní kometa) ist für gewöhnlich in der warmen Jahreszeit nur an den Wochenenden im Einsatz.

DNN