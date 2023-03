Renitente Ladendiebe in Dresden-Striesen verletzt Passanten

Ein Ladendieb hat einen Passanten am Montagnachmittag in Dresden-Striesen verletzt. Nachdem der Mann in einem Geschäft geklaut hatte, wurde er von dem Passanten aufgehalten.

Dresden. In Dresden-Striesen hat ein Mann seine Zivilcourage mit leichten Verletzungen bezahlt. Am Montagnachmittag wurde er Zeuge eines Ladendiebstahls in Dresden-Striesen. Ein Unbekannter hatte in einem Geschäft an der Borsbergstraße Waren im Wert von etwa 7 Euro geklaut. Darauhin hielt in der Passant bei der Flucht auf.

Unvermittelt griff ein weiterer Täter in die Auseinandersetzung ein und verletzte den Mann. Beide Täter flohen, ließen allerdings etwas zurück. Sie hatten ein Fahrrad stehen lassen, welches sich auch als gestohlen entpuppte.