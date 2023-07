﻿„Kunstkammer. Weltsicht und Wissen um 1600“: Neue Publikation der SKD

Dresden. Am 31. Dezember 1703 kehrte August der Starke für knapp einen Monat nach Sachsen zurück, um seine bröckelnde Macht zu konsolidieren und neue Truppen auszuheben, denn der aus sächsischer Perspektive nicht gerade glänzend verlaufende Nordische Krieg (1700-1721) verschlang außer Unsummen auch noch zuhauf Soldaten.

Soviel Zeit muss sein

Aber so groß die Malaise auch war, der Landesherr Sachsens und Polen-Litauens fand durchaus noch Zeit, sich mit Neuerwerbungen für seine Schatzkunstsammlung zu befassen, die beiden Brüder des Hofjuweliers Johann Melchior Dinglinger (1664–1731), Georg Christoph (1668–1746) und Georg Friedrich (1666–1720), zum Hofgoldarbeiter beziehungsweise zum Hofemailleur zu ernennen und seiner Kunstkammer einen Besuch abzustatten. Dieser erfolgte am 23. Januar, nachdem er am Vormittag „in dero retirade grossen geheimen rath gehalten“. Für den folgenden Tag überliefert eine im Zweiten Weltkrieg verschollene Quelle, „haben S. Königl. Maj. das schene Goldne mit Edelgestein versetzte Thee Sevice, welches H. Dinglinger verfertiget, durch diesen, nebst dem Futteral, in der Kunstkammer bringen und aufsetzen laßen.“

Diese Kunstkammer, in erster Linie allerdings deren Anfänge zu Zeiten ihres Gründers, nämlich Kurfürst August Kurfürst August (1526–1586), steht im Fokus des neuen von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) herausgegebenen Bandes „Kunstkammer. Weltsicht und Wissen um 1600“, der jenen Ausstellungsbereich der Rüstkammer verhandelt, der heute im Georgenbau des Dresdner Residenzschlosses untergebracht ist. Dort erinnern rund 580 Exponate an die historische Kunstkammer, „ohne diese jedoch rekonstruieren zu wollen“, schreibt Marius Winzeler, der heutige Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer. Er hält auch fest, dass die Kunstkammer zusammen mit Münzkabinett, Rüstkammer und Schatzkammer eine der im 16. Jahrhundert entstandenen Ursprungsinstitutionen der heutigen SKD ist.

Zahlreiche Vorstellungen

Es ist nicht zunächst mal Kurfürst August, dem der einzigartige Bestand an schlichten und kunstvoll verzierten Handwerkszeugen zu verdanken ist. Dabei reicht die Bandbreite von Gartengeräten über Goldschmiede-, Tischler- und eisenbearbeitende Werkzeuge bis zu den sogenannten Brechzeugen (Werkzeug zum Aufsprengen oder Zerbrechen). Darüber hinaus stellt der Museumsführer aufwendig verzierte Kunstkammerschränke, zwei reich ausgestattete Augsburger Kabinettschränke, mit irisierendem Perlmutter eingelegte Tische, kostbare Brettspiele und Musikinstrumente neben filigranen Drechselkunststücken, Werken der Schatzkunst und Gegenständen aus fernen Kulturen vor, im Fokus stehen auch etliche Objekte, über die bislang noch nichts publiziert wurde.

Im Fokus steht etwa der 58 Zentimeter lange, aus Elfenbein geschnitzte Olifant, der 1658 als Geschenk in die kurfürstlich-sächsische Kunstkammer gelangte. Das von westafrikanischen Elfenbeinschnitzern gefertigte Jagdhorn, dessen Schallöffnung einen Durchmesser von 8,3 Zentimeter hat, war für den europäischen Markt bestimmt, wie sich neben den Schnurösen und dem Mundstück an der Spitze des Stoßzahns auch am Dekor ablesen lässt: Aus der Oberfläche des Stoßzahns wurden neben einem Wappen mit Vogel und den dazugehörigen Wappenträgern Jagdszenen mit mythologischen und realen Tieren im Flachrelief geschnitten. Mehrere in europäischer Tracht gekleidete Männer stellen mit Lanzen bewaffnet verschiedenen Wildtieren nach, zu denen auch ein Einhorn gehört. Begleitend sind ihnen Hunde und ein indischer Jagdelefant zur Seite gestellt. Dieses mehr oder minder reale Jagdgeschehen wird von Fabelwesen, etwa einem jagenden Zentaur, einer Sphinx beziehungsweise Harpyie und einem weiteren Einhorn bereichert.

Sagenumwobene Gegenstände

Die einzelnen Bildfelder werden durch Flecht- und Kerbbänder voneinander getrennt. Spiralförmig windet sich zudem ein Schriftband mit den Worten „DA PACEM DOMYNE YN DYEB[US] N[OST]R[IS]“ (Gib uns Frieden in unserer Zeit, oh Herr) über die gesamte Länge des Horns. Die konvexe Längsseite wird von drei vollplastisch gearbeiteten Jägern verziert, die ebenfalls europäische Kleidung tragen. Zwei von ihnen halten neben einem Speer ein erlegtes Beutetier im Arm. Das runde Metallstück an der Schmalseite des Stoßzahns entwächst einem vollplastisch gestaltetem Hunde- oder Drachenkopf.

Der Olifant taucht häufig in der französischen Literatur des Mittelalters auf. Er wurde noch während der Renaissance und bis ins 17. Jahrhundert (aus Stierhörnern) hergestellt. Beispielsweise galt in England ein Olifant als besonderes Zeichen der Würde und Ehre (wichtiges Amt, Lehngut) und wurde anstatt eines Dokumentes vom König vergeben. Wurde kein Elfenbein verwendet, nahm man meist Gold. Der wohl berühmteste Olifant soll im Jahr 778 dem im Rolandslied besungenen Helden Roland, Markgraf der bretonischen Mark und Paladin Kaiser Karls des Großen, gehört haben, der bei Roncesvalles in den Pyrenäen im Kampf gegen die Basken fiel. Im um 1100 entstandenen Rolandslied rief der umzingelte Roland mit seinem Horn das Hauptheer um Karl den Großen zu Hilfe. Da seine Niederlage nicht zu vermeiden war, beschloss er, sein Schwert (Durendal) und sein Horn zu zerstören, um sie der Hand des Feindes zu entziehen. Es gibt aber auch noch andere Überlieferungen.

Vermittelt wird in dem vortrefflich illustrierten neuen „Kunstkammer“-Band, dass die um 1560 entstandene und rasch gewachsene Kunstkammer eine der ältesten Sammlungen ihrer Art in Europa war (die früheste Erwähnung einer „Kunsst Cammer’ findet sich bei Ferdinand I., dem jüngeren Bruder Kaiser Karls IV., und datiert in das Jahr 1554), die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Dirk Syndram vermerkt in seinem Beitrag „Was ist eine Kunstkammer?“ dass die höfische Kultur der Frühen Neuzeit mit den Kunstkammern versuchte, „die sich wandelnde Welt im Zeitalter der Entdeckungen, aber auch des zeitgleichen Entstehens der Geisteswissenschaften und der Kosmologie physisch und intellektuell zu erfassen“.

Meisterwerke für interessierte Leser

Der in der Reihe „Meisterwerke“ erschienene Band sollte interessierte Leser finden, denn Kunst- und Wunderkammern treffen auch einen Nerv unserer Gegenwart. Was für lange Zeit als Kuriositätenkabinette belächelt, wenn nicht gar beargwöhnt war, findet nun wieder hohe Aufmerksamkeit. Entstanden sind sie im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, bevor die Museen, wie wir sie heute kennen, mit neueren Ordnungsprinzipien ihren Siegeszug antraten. So kommen die Wunderkammern in allen ihren Variationen mit ihrem enzyklopädischen Ansatz einem Bedürfnis entgegen, das schon länger unter Crossover firmiert und das nicht zuletzt bei der Klientel der privaten Sammler starken Anklang findet. Es scheint fast langweilig geworden zu sein, Kunstwerke und andere Objekte nach Epochen oder Herstellungsarten, wie nach Alten Meistern, Skulptur der Moderne oder Fotografie, zu sortieren und zu kombinieren.

Christine Nagel, Dirk Syndram, Marius Winzeler (Hrsg): Kunstkammer. Weltsicht und Wissen um 1600. Deutscher Kunstverlag, 144 Seiten mit 72 Farbabbildungen, 26 Euro, ISBN: 978-3-422-80095-3

