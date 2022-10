﻿Kunst und Liebe in der Messe Dresden: „Neue Art“ und „Jawort“ gehen zu Ende

Am vergangenen Wochenende fanden die Kunstmesse „Neue Art“ und die Hochzeitsmesse „Jawort“ erstmals parallel statt. Der Geschäftsführer der Messe Dresden zieht eine positive Bilanz.

Dresden. Am Sonntagabend sind die Kunstmesse „Neue Art“ und die Hochzeitsmesse „Jawort“ zu Ende gegangen. Die beiden Eigenproduktionen der Messe Dresden fanden nach pandemiebedingter Unterbrechung in diesem Jahr erstmals zeitlich parallel statt. Rund 3000 Besucher kamen am Wochenende auf das Messegelände. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Dresdner trotz der Pausen durch Corona und die notwendige Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine nicht vergessen haben“, betonte Ulrich Finger, Geschäftsführer der Messe Dresden in einer Pressemitteilung.

Insgesamt rund 230 Aussteller zeigten am vergangenen Wochenende einerseits bei der Ausstellung „Neue Art“ zeitgenössische Kunst verschiedener Genres, und andererseits aktuelle Brautmodekollektionen, Trauringe und Hochzeitstorten bei „Jawort“, der größten Hochzeitsmesse Sachsens.