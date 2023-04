﻿Wie der Großbrand im Dresdner Industriegelände zum Schlüsselerlebnis für das „KulturKollektiv“ wurde

Dresden. „Das ist unser Raum“, sagt Lucca stolz in einem langen, mit Graffiti bemalten und Stickern beklebten Gang. Der Gang, durch den er zielstrebig manövriert, liegt im ersten Obergeschoss des „Nestler-Baus“. Diesen kennen viele seit dem Großbrand im Industriegelände am 24. Juni 2022. Ein prägender, geradezu wegweisender Tag im Leben von Lucca Miró Heymel-Münzner.

Als im trockenen Sommer des vergangenen Jahres ein riesiger Industriekomplex eines lokalen Entsorgers Feuer fing, hatte das ganz direkte Auswirkungen auf die Kunst- und Kreativszene. Denn in dem langen Bau befinden sich neben Lagerplätzen des Entsorgers Nestler auch die meisten Proberäume in Dresden sowie einer der angesagtesten Clubs der Stadt „Sektor Evolution“. Für Lucca war die Brandnacht der Beginn einer Vereinsgründung.

„Jetzt gründen wir einen Verein“

Der Lehramtsstudent Heymel-Münzner, Jahrgang 2000, wollte eigentlich immer nur Musik machen. Dass er mittlerweile einen gemeinnützigen Verein als Vorstandsvorsitzender vertritt, der Presse Interviews gibt und beim Oberbürgermeister seine Forderungen vorträgt, hätte Lucca vor einem Jahr noch nicht gedacht. Jetzt ist all das sein Alltag.

„Das Kulturkollektiv als Verein ist wirklich nur durch den Brand entstanden“, sagt der 22-Jährige in seinem wieder begehbaren Proberaum. „Wir wussten auch nicht, worauf wir uns da einlassen. Wir waren in Haufen Künstler, Musiker, alle zwischen 20 und 30 und dachten uns: ,Jetzt gründen wir einen Verein’“, erinnert sich Lucca an seiner Mate-Limonade nippend. „Ich mach´ uns etwas Musik an, ok?“ Die Entscheidung fällt auf Bob Marley.

Geige, Klavier und Gitarre

Im Herzen des Dresdner Szeneviertels geboren und aufgewachsen, hatte Lucca schon immer Kontakt zu Kreativen, Außergewöhnlichen und Mutigen. So erzählt er gemütlich im Proberaum sitzend, dass er mit gerade einmal einem Jahr am Klavier seiner Großeltern gesessen und darauf rumgeklimpert hat. Ab der zweiten Klasse nahm Lucca Geigenunterricht, es folgten das Klavier und viele Stunden Übung. So kamen die Tasten in sein Leben, die auch blieben, als die Geige dann von der Lehrerin „wegrationalisiert wurde“. Damit meint Lucca, dass seine Lehrerin keine Streicher mehr unterrichtete. Nach drei Jahren mit einem anderen Klavierlehrer fühlt sich der junge Neustädter gut in Musiktheorie bewandert. Mit 14 griff er zur Gitarre seines Großvaters. Eine Konzertgitarre aus DDR-Zeiten – Fabrikat aus Klingenthal.

So sieht der Proberaum von „The Red Skunks“ im Nestler-Gebäude ein Dreivierteljahr nach dem Brand auf dem Industriegelände aus. © Quelle: Elias Hantzsch

„Endlich wieder schlechte Musik“

Mitten in der Pubertät wusste Lucca, es ist Zeit für „Anti-Leben“. Er lernte Flo und Emil kennen, von denen er weiß, dass sie ihre Nachnamen nicht in der Zeitung lesen wollen. Geprägt vom Einfluss der Bands Pothead, Yellow Umbrella und Die Ärzte begannen die drei zu musizieren. „Wir hatten alle keine großartigen Verpflichtungen“, schwärmt Lucca von der Abi-Zeit. „Es gab teilweise ganz gut durchzechte Abende, wo wir dann auf den Treppen saßen, und irgendwelche Songs geschrieben haben.“ 2019 nannten sich die drei dann The Red Skunks – zu Deutsch die roten Stinktiere – und machten „endlich wieder schlechte Musik“ – Punk. Es folgten erste Auftritte, unzählige Proben, weitere Songs.

Genauso gerne, wie Lucca von der Vergangenheit schwärmt, spricht er auch von Musik und was sie ihm bedeutet. „Das Umwandeln von dem, was mich inspiriert, in etwas Eigenes. Das sollte das Ziel sein.“ Nachdenklich nimmt Lucca ein Schlückchen aus der Glasflasche und schaut sich um.

Ohne Proberäume schlechtere Musik

Der Stinktier-Proberaum lädt zum Verweilen ein. Zwei Sofas stehen sich direkt im vorderen Bereich gegenüber – dazwischen ein selbstgebauter Fließentisch, überall kleben Sticker und Fotos. Neben einzelnen leeren Flaschen findet sich überall im Raum verteiltes Equipment zum Musikmachen oder -aufzeichnen. Ein Tisch mit dem Synthesizer und den Mischpulten sticht direkt ins Auge. Dort, im wohlig eingerichteten Proberaum betont der junge Mann mit Bart und langen braunen Haaren: „Dieser Wohlfühlfaktor ist wichtig. Gäbe es diese Räume nicht, würden viele Bands weniger und wesentlich uninspiriertere Musik machen.“

Die Proberäume seien als erweitertes Wohnzimmer zu verstehen. Es gebe nur Vorteile in diesem Gebäude: 24 Stunden bespielbar, keinen stört die Lautstärke und man ist mit sehr vielen anderen Kreativen unter einem Dach. Eine perfekte Welt für die Schöpferischen. Wäre da nicht der Großbrand gewesen und hätte einen Schnitt in diese perfekte Welt gebrannt.

Hier fühlen sich „The Red Skunks“ wohl. Zwei Sofas und ein Tisch reichen für die Probenpausen. © Quelle: Elias Hantzsch

Mit dem Brand kam die Verantwortung

Am Abend des besagten Brands im Hochsommer waren die roten Stinktiere gerade bei einer Frischluftpause, als ein Radfahrer vom Feuer berichtete. Die drei stürmten zurück in die nicht enden wollenden Gänge des Komplexes und klopften hektisch an allen Türen, alarmierten die anderen Probenden. Wenig später kollabiert das Dach. Lucca gab in besagter Nacht dem MDR ein Interview, „weil ich aus irgendeinem Geistesblitz heraus der Meinung war, dass wir Hilfe brauchen und, dass das irgendwie an die Menschen herangetragen werden muss.“ Rückblickend, sagt er, war in diesem Moment seine zukünftige Rolle als Organisator klar.

Also beginnt er Rücksprache mit dem Eigentümer Nestler und der Stadtverwaltung zu halten. Der Musiker erwirkt, dass es zeitnah zur Räumung der Örtlichkeiten kommen kann. Durch das großzügige Löschen der Feuerwehr – der Einsatz dauerte vier Tage – standen einige Räume unter Wasser. Erster geschätzter Schaden: 40 000 Euro. Kosten, auf denen Kreative aus Dresden nicht sitzen bleiben können, finden Lucca und ein paar weitere. Schnell war eine Initiative gegründet. Die entsprechende Telegram-Gruppe nannte sich „Mukke Hilft!“ und fungierte als Forum, in dem sich die Betroffenen austauschten. Wem fehlt was, wo tropft es noch und wer hat eigentlich die Nummer vom Vermieter?

Für Finanzen braucht es Rechtssicherheit

Da Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Angelegenheit kurzerhand zur Chefsache machte, gab es einen Gesprächskanal, den die selbsternannten Kümmerer gerne in Anspruch nahmen. Schnell wurde ihnen klar: „Wenn es um Gelder geht, braucht es Rechtssicherheit.“ Also kam es eher unverhofft zur Gründung des gemeinnützigen Vereins „KulturKollektiv Dresden“ – mit Lucca Miró Heymel-Münzner vorne dran. Keine Büros, kein Plan, aber eins war klar: „Wir müssen etwas für die Szene tun!“ Schnell besetzten sie den Vorstand getreu dem Motto „Wer traut es sich denn zu?“ Lucca, und das begrüßten sein Mitstreiter, traute es sich zu. Studium, das läuft schon. Musik, geht ja eh gerade nicht.

Nicht nur einmalig, sondern stetig

Kurz nach der Gründung im August 2022 sprachen sie dann schon im Stadtbezirksbeirat (SBR) Neustadt vor. Nachdem der Verein die Schäden aller erfasst hatte, waren es durch Freundschaftsdienste nur noch 10 000 Euro, die offen waren. Dieses Geld bräuchte man, sagten sie vor dem Gremium. Prompt wurde diese Summe vom SBR bewilligt und über eine Veranstaltungsreihe namens „Ring of Fire“ an die Betroffenen verteilt.

Doch damit nicht genug: Die Verhandlungsmacht, die der junge Verein nun hatte, sollte weiter genutzt werden. Denn mit der einmaligen Zahlung für Schäden und Gagenausfälle waren die Probleme der Kreativen in Dresden noch nicht gelöst. Fortan ging es in regelmäßigen Gesprächen mit einer Arbeitsgruppe der Verwaltung um zusätzliche Proberäume, faire Bezahlung für Auftritte und Freiräume.

Voll in seinem Element: Lucca Miró Heymel-Münzner spielt gerne am „Synthi“ rum. es klingt nach einer Zeit, die er gar nicht erlebt haben kann. © Quelle: Elias Hantzsch

Förderer, Impulsgeber und Sprachrohr der Szene

Der Antrieb für den Schritt in Richtung Vereinsgründung seien „diese vielen Baustellen, die es in Dresden kulturpolitisch noch gibt“ gewesen. „Vor allem haben wir unser Trauma bewältigt“, sagt Lucca nachdenklich. „Jetzt sind wir Förderer, Impulsgeber und Sprachrohr der Szene in Dresden“, fasst er die Aufgaben des Vereins zusammen. So schnell wird der junge Musiker und Student also sein Amt nicht niederlegen. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man das, was man scheiße findet, auch aus eigener Kraft heraus angehen kann. Das nimmt einem extrem viel Frust“, findet Lucca.

Ist er denn auch stolz auf das Erreichte? „Ich bin stolz drauf, dass ich so blöd war, ja zu dem Vorstandsvorsitz gesagt zu haben. Denn das garantiert auch ein bisschen, dass ich an dem Ganzen dranbleibe“, resümiert er. Mittlerweile ist es kurz nach Neun, lange dunkel draußen und im dunklen Gang wummert ein intensiver Bass.