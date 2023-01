﻿Kulinarische Überraschung: So schmeckt’s beim Schlawiener in Naußlitz

Schon seit 26 Jahren gibt es das Lokal „Schlawiener“ an der Kesselsdorfer Straße in Dresden. Wir haben erst jetzt entdeckt, dass die Küche einiges zu bieten hat.

Dresden. Es ist nicht alles Gold, was glänzt – das hat sich nicht nur innerhalb dieser Testreihe schon des Öfteren bewahrheitet. Noch schöner ist es allerdings, wenn der Aphorismus auch umgekehrt funktioniert und sich hinter unscheinbarer Fassade eine echte Schatzkammer auftut.

An einem passenderweise äußerst trist anmutenden Januarnachmittag verspürten wir ein jähes Hungergefühl – zuvor hatten die Begleitung und ich einige Zeit in einem Bekleidungsfachgeschäft verbracht und Shopping gilt ja allgemeinhin als sehr appetitfördernd. Obgleich sich theoretisch entlang der Kesselsdorfer Straße durchaus einige Optionen zur Nahrungsaufnahme bieten, dünnte sich das Angebot praktisch dann doch sehr aus: Am frühen Nachmittag hat einiges noch geschlossen, anderes lockt uns an diesem Tag einfach nicht.

Die Google-Suche spuckte dann schließlich den Schlawiener aus – und eine Vielzahl positiver Bewertungen gleich mit. Wohlan! Das Lokal befindet sich in Dresden-Naußlitz unweit der Haltestelle Malterstraße. Durchaus keine Gegend, in die es uns häufig zieht und vor allem auch keine, von der wir uns kulinarische Offenbarungen versprechen. Den Schlawiener gibt es, wie die spätere Recherche zeigt, bereits seit 26 Jahren. Irgendwas muss das Lokal also augenscheinlich richtig machen.

Was macht das „e“ im Schlawiner?

Beim Betreten werden wir freundlich vom Wirt begrüßt. Viel los ist nicht, was aber durchaus der Uhrzeit geschuldet sein dürfte. Wir haben also freie Platzwahl. Das Ambiente erinnert latent an Bahnhofskneipe, schlicht-rustikal, ein bisschen Schnickschnack hier und da, aber nicht ungemütlich.

Auf einem der im Gastraum aufgehängten Bildern hat eine Gruppe ältlicher Herren offenbar schon lange und sehr tief ins Glas geschaut, wir sind amüsiert. Als Schlawiner bezeichnet man im Volksmund übrigens besonders pfiffige Artgenossen, manchmal durchaus mit latentem Hang zur Halbwelt. Irritiert sind wir von der Schreibweise des Lokals – ein „e“ hat hier eigentlich nichts zu suchen. Möglicherweise jedoch ein Verweis auf eine Affinität für unsere österreichischen Nachbarn – unser detektivischer Spürsinn ist geweckt und wir halten die Augen nach Indizien offen, welche diese Hypothese bestätigen könnten.

Die handgeschriebene Karte ist angenehm klein, es finden sich hier sehr bodenständige, klassische Gerichte, die sich allesamt sehr ansprechend lesen und Appetit machen. So gibt es etwa Kartoffel-Grünkohl-Auflauf mit Kasseler und Kamenzer Würstchen (elf Euro) und eine durchaus nicht häufig anzutreffende Pferderoulade mit Rotkraut und böhmischen Knödeln (16,50 Euro). Sofort ins Auge fallen uns die verhältnismäßig günstigen Preise: Das Wiener Schnitzel vom Kalb mit Schwenkkartoffeln und Blumenkohl gibt es für 14,50 Euro – so richtig können wir uns nicht vorstellen, dass das nicht zu Lasten der Qualität geht.

Die günstigen Preise irritieren zunächst

Andererseits: Das gebratene Zanderfilet mit Pfannengemüse, Kräuterbutter und Petersilienkartoffeln stammt (wie wir auf Nachfrage nach dem Testbesuch erfahren auch alle anderen verwendeten Fische) vom Forellenhof Ermisch – das spricht durchaus für Qualitätsbewusstsein.

Auch die von mir favorisierte, in Rotwein geschmorte Ochsenbacke mit Rotkraut und Kartoffelklößen ist mit 16,50 Euro ein echtes Schnäppchen. Die Begleitung entscheidet sich für den Zwiebelrostbraten vom Rumpsteak mit brauner Soße und Bratkartoffeln (16,80 Euro). Für Kinder gibt’s verschiedene Gerichte, die sich preislich zwischen fünf und 6,50 Euro bewegen. Außerdem den Hinweis, man würde sicher etwas Passendes finden, sollte das vorhandene Angebot nicht den Geschmack des Juniors treffen – sehr sympathisch.

Die Getränkekarte fällt ebenfalls positiv aus: Es gibt Budweiser und ein wechselndes Aktionsbier vom Fass, außerdem einige österreichische Weine. – Was uns bereits dämmerte, finden wir auf Nachfrage bestätigt: Das „e“ im Namen ist tatsächlich Absicht und kein Schreibfehler. Mein innerer Monk schnurrt zufrieden.

Die Begleitung entscheidet sich für einen gelben Muskateller von Gmeinböck (sechs Euro für 0,25 Liter), ich ordere ein alkoholfreies Clausthaler (2,80 Euro für 0,33 Liter). Bedient werden wir vom Wirt persönlich. Der ist, was man landläufig als „Original“ bezeichnet: herzlich, verbindlich, irgendwie speziell und nicht um einen flotten Spruch verlegen, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Beide Teller überzeugen

Lange warten müssen wir nicht, schon steht unser spätes Mittagessen dampfend vor uns. Optisch finden wir das sehr ansprechend: Große, aber nicht übertriebene Portionen, ansprechend aber ohne Chichi angerichtet, alles wirkt frisch.

Der positive Eindruck bestätigt sich dann auch beim Essen, die Bratkartoffeln sind knusprig und toll gewürzt, Speck und Zwiebeln sind in gutem Verhältnis eingesetzt – so macht das Spaß. Das Fleisch ist gut gebraten, medium und wie im Wiener Original vom Roastbeef. Die Zwiebeln sind schön weich und von angenehmer Süße. Der Beilagensalat dazu ist frisch und knackig, auch das Dressing passt.

Als erklärter Fan des Rinderbäckchens bin ich super gespannt, was mich hier erwartet und werde nicht enttäuscht: Das Fleisch ist wunderbar mürbe, die Soße ist toll gelungen, reichlich vorhanden und kommt ohne unnötiges Bindemittel aus. Rotkraut und Kartoffelklöße sind offenkundig selbst gemacht. Ersterer hat noch leichten Biss und eine angenehme Süße, letztere sind mit Weißbrotwürfeln gefüllt, die noch recht bissfest sind. Die geriebene Kartoffel ist noch deutlich erkennbar und von guter Qualität – was aus Kartoffel besteht, darf gern auch danach schmecken.

Ein uriger Gastwirt und Köche, die ihr Handwerk verstehen

Obwohl die Soßen auf beiden Tellern sich recht ähnlich sehen, ergibt der Geschmackstest, dass man hier nicht einfach „eine Soße für alles“ hernimmt, sondern die Küche jedem Gericht zukommen lässt, was es verdient. Wir sind begeistert und angenehm satt, nachdem alles restlos verputzt wurde. Für das Spekulatius-Lebkuchen-Parfait (6,50 Euro) ist es uns heute zu kalt, Platz haben wir ohnehin nicht mehr für ein Dessert.

Weil die Karte mehrmals im Monat wechselt, wird das sicher aber nicht unser letzter Besuch im Schlawiener gewesen sein. Freilich ist das Ambiente nicht unbedingt was für „Schick Essengehen“. Wer sich jedoch für ehrliche, bodenständige Gerichte begeistert, findet hier neben einem urigen Gastwirt auch zwei Köche vor, die ihr Handwerk verstehen und das Konzept mit Begeisterung und guten Produkten toll umsetzen – und das zu unschlagbar günstigen Preisen.

Von Kaddi Cutz