﻿Aus für die Bergbahnen in Dresden? Wirbel um radikale Kürzungspläne für die DVB

Dresden. Horrend gestiegene Kosten für Energie und Material, hohe Ausgaben fürs Personal – wie alle Unternehmen der Nahverkehrsbranche stehen auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vor riesigen Herausforderungen. Nun sorgt eine Streichliste für Wirbel: Um zu sparen, werden teils heftige Vorschläge unterbreitet. Diese reichen von Kürzungen im Takt bei Bus und Bahn bis zur Einstellung der Bergbahnen, von Buslinien und Fähren und der Abschaffung der Leihräder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Sächsische Zeitung“ hatte unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Papier von einem radikalen Streichszenario berichtet. Tatsächlich würden die aufgezählten Maßnahmen – mit denen sich den Angaben zufolge etwas mehr als neun Millionen Euro einsparen lassen – das bisher bekannte Nahverkehrsangebot tiefgreifend verändern. Zumal mit der im Papier ebenfalls aufgeführten Streichung des Sozialtickets für ärmere Menschen faktisch auch ein Teil der Dresdner gänzlich vom ÖPNV ausgeschlossen wird.

Wachsendes Loch bei der Finanzierung

Schon länger zeichnet sich bei den Verkehrsbetrieben eine finanzielle Schieflage ab. Über Jahre hinweg konnten die Fehlbeträge über die Einnahmen der Sachsen Energie ausgeglichen werden – doch angesichts der Kostenexplosionen reichen die 55 Millionen Euro längst nicht mehr aus. Erstmals steuert dieses Jahr die Stadt Gelder aus dem Haushalt bei, hinzukommen finanzielle Mittel des Bundes. Doch die Schere geht immer weiter auseinander, zumal aktuell beispielsweise auch noch nicht geklärt ist, wie ab 2024 der Bund die Ausfälle durch das Deutschlandticket kompensiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits kommendes Jahr könnten bis zu 30 Millionen Euro fehlen – weshalb sich nach DNN-Informationen die Verantwortlichen bei den Verkehrsbetrieben schon länger mit den Folgen derartiger Szenarien beschäftigen und verschiedene Kürzungen im Angebot prüfen. Ähnlich verfährt gegenwärtig der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), der bis Jahresende eine Liste vorlegen will für den Fall, dass das stetig wachsende Delta bei den Ausgaben nicht durch höhere Zuschüsse des Bunds und des Freistaats ausgeglichen wird.

Verkehrsbürgermeister reagiert

Der VVO hatte deshalb ebenfalls schon mit Streckenabbestellungen gedroht, was – wie der nun publik gemachte Streichungskatalog der Verkehrsbetriebe – auch als Signal an die Landes- und Bundespolitik zu werten ist. Dresdens Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hatte in Reaktion auf den Medienbericht klargestellt, dass im Aufsichtsrat der DVB bisher weder einzelne Streich-Szenarien vorgestellt noch Beschlüsse dazu gefasst worden sind. „Richtig ist, dass im Nahverkehr ab 2024 eine Etatlücke klafft und Klimaziele und Mobilitätswende nur mit einer auskömmlichen Finanzierung durch Land und Bund erreichbar sind“, schrieb der Verkehrsbürgermeister auf Twitter.

Derweil ist auch fraglich, ob verschiedene Punkte aus dem Sparprogramm überhaupt politisch umsetzbar sind. Dass sich im Stadtrat eine politische Mehrheit findet, die das Aus der den Dresdnern ans Herz gewachsenen Bergbahnen beschließt, darf bezweifelt werden. Ohnehin widersprächen Kürzungen den bisherigen Entscheidungen – hatte der Rat doch erst die Verlängerung der Linie 13 bis Kaditz ab diesen Sommer auf den Weg gebracht und dies auch finanziell im Etat untersetzt.

Grüne warnen vor Entlassungen bei den DVB

In ersten Reaktionen erteilten so dann auch Vertreter der Fraktionen von Grünen, SPD und Linken dem drohenden Streichkonzert eine klare Absage. „Wir als Grüne sind nicht bereit, in dem Umfang Kürzungen bei den DVB mitzutragen“, erklärt Susanne Krause, Sprecherin für Mobilität bei den Grünen. Die Maßnahmen gingen zudem mit Entlassungen einher. „Wer über Kürzungen nachdenkt, muss auch das den Leuten sagen.“ Klima- und Mobilitätswende gingen nicht ohne den Nahverkehr. „Wir können dazu über höhere Parkgebühren reden. Das Geld liegt buchstäblich auf der Straße.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sozialdemokraten erwarten vom Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) „ein klares Nein zu Kürzungen bei den DVB“. Auch mit der SPD werde es keine Einsparungen bei den Verkehrsbetrieben geben. „Wer in Zeiten des Klimawandels bei Bus und Bahn kürzen will, handelt fahrlässig“, sagt Stefan Engel, der verkehrspolitische Sprecher seiner Fraktion. Die Sparvorschläge seien nicht nur verkehrspolitisch fatal: „Sie bedrohen auch das kulturelle Erbe und den Tourismus in Dresden“, so Stefan Engel.

DVB können „angeführte Fakten“ nicht bestätigen

Aus Sicht der Dresdner Linken sind OB „Dirk Hilbert und die FDP mit großstädtischer Verkehrspolitik vollkommen überfordert“. Die Vorschläge „zeugen von einer völligen Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen der Dresdner Bevölkerung“, sagt Linken-Stadtrat Jens Matthis, der den Gedanken über die Streichung des Sozialtickets als „besonders perfide“ bezeichnet. Er kündigte an, dass sich seine Partei „mit allen politischen und juristischen Mitteln gegen den Sozialabbau und die drohende Demolierung der Verkehrsbetriebe“ wehren wird.

Die Verkehrsbetriebe reagierten äußerst zurückhaltend auf den Bericht. Die Inhalte des Beitrages basieren nicht auf Zuarbeiten von den DVB und lassen sich daher nicht verifizieren, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Die darin angeführten Fakten könne er nicht bestätigen. Dementieren tut er sie freilich auch nicht.

DNN