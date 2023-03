﻿Kritik an Arbeitszeitmodell für Kitas in Dresden wächst

Der Widerstand gegen die „Flexverträge“ in den Kindereinrichtungen in Dresden wächst. Im Bildungsausschuss des Stadtrats gab es ein klares Votum.

Qualitativ hochwertige Kinderbetreuung hat auch mit den Arbeitsverhältnissen der Mitarbeiter zu tun. Nach langer Kritik an „Flexverträgen“ in Dresden könnte sich jetzt etwas ändern.

Dresden. Klare Absage der Fachpolitiker an das derzeitige Arbeitszeitmodell in Kitas in Dresden: Der Bildungsausschuss des Stadtrats hat sich mit deutlicher Mehrheit gegen das bestehende System der Flexverträge mit Arbeitszeiten auf Abruf ausgesprochen. Letztlich muss der Stadtrat entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang hat ein großer Teil der mehr als 3000 Fachkräfte in den Kindereinrichtungen „32-Plus-X“-Verträge. Der Arbeitgeber kann dabei mit einer Ankündigungsfrist von 14 Tagen die Arbeitszeit herauf- oder herabsetzen. Die Stadt kann damit auf die im Jahresverlauf schwankenden Kinderzahlen reagieren.

Gewerkschaften kämpfen schon lange dagegen

Die Gewerkschaften Verdi und GEW kämpfen seit langem dagegen. Bei einer Mitarbeiterbefragung in den letzten Monaten gab es ebenfalls eine deutliche Absage an das Modell. Jetzt hat der Bildungsausschuss über einen Antrag der SPD entschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach soll das Modell unverzüglich beendet werden, Neuverträge soll es nicht mehr geben. Die Stadt soll bestehende Verträge nach den Wünschen der Mitarbeiter ändern, grundsätzlich ein neue Modell vorlegen und die finanziellen Folgen darstellen. Die Stadt hatte zuvor bereits vorgerechnet, dass ein vollständiger Verzicht auf das Modell zu Mehrkosten für den Stadthaushalt von bis zu elf Millionen Euro führen könnte.

Gute Kinderbetreuung ist Standortfaktor

Torsten Nitzsche (Freie Wähler/Freie Bürger) sieht die Stadt gefordert. Er sieht die Zukunft beispielsweise in Jahresarbeitszeitkonten. Auch die Grünen lehnen die aktuelle Situation ab, weil attraktive Arbeitsverhältnisse im Kita-Betrieb der Stadt unerlässlich seien. Dana Frohwieser (SPD) zeigte sich erfreut über die Zustimmung im Ausschuss. Nun müssten aber noch der Finanzausschuss und der Stadtrat zustimmen.

„Wir leben in einem Fachkräftemangel und gute Kitaplätze mit gutem Personal sind ein Standortfaktor für Dresden.“ Von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) erwartet Frohwieser, dass er nicht nur vor dem Personal das derzeitige Modell als überholt bezeichne, sondern auch in seinem Geschäftsbereich dafür sorge, dass es geändert wird.