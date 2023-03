﻿Kriminalstatistik 2022: Wie (un)sicher ist Dresden?

Die Dresdner Polizei hat die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass Gewaltstraftaten wie Raub in der Landeshauptstadt erheblich angestiegen sind. Auch der Einbruch in das Grüne Gewölbe wirkt sich immer noch auf die Zahlen aus.

Dresden. Die Polizeidirektion Dresden hat am Donnerstag die Zahlen über die Verbrechen veröffentlicht, die im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt registriert wurden. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) liegt die Gesamtzahl der Verbrechen über dem Niveau vor der Pandemie. Ein starker Anstieg ist bei der Gewaltkriminalität zu beobachten.

Pandemie erschwert sinnvollen Vergleich der Daten

In Relation zu 2021 stiegen die erfassten Delikte in beinahe allen Bereichen an. Ein bloßer Vergleich zwischen 2022 und dem Vorjahr bringe aber keine sinnvolle Einordnung des kriminellen Geschehens, so der Dresdner Polizeipräsident Lutz Rodig. „Zu unterschiedlich waren die pandemiebedingten Rahmenbedingungen.“

Für eine fundierte Einschätzung müsse man mehrere Jahre betrachten. „Längerfristig betrachtet, befinden wir uns aber einfach wieder auf dem Niveau der Jahre vor der Pandemie“, fasst Rodig zusammen. Doch auch im Vergleich mit dem Vorpandemiejahr 2019 zeigen die Zahlen einen Anstieg in vielen Bereichen.

Gesamtkriminalität und Aufklärungsquote

Insgesamt erfasste die Dresdner Polizei im vergangenen Jahr 47 123 Straftaten, 2019 waren es 46 376 Taten. Vom Niveau des Rekordjahres 2017 mit mehr als 78 000 Straftaten ist Dresden aber weit entfernt.

Von den etwas über 47 000 Taten konnten 26 330 Fälle aufgeklärt werden, was einer Quote von 55,9 Prozent entspricht. Damit liegt die Polizei wieder unter dem Niveau der Pandemiejahre (58 Prozent in 2020, 59,3 Prozent in 2021) und ist auf Augenhöhe mit dem Jahr 2019 (54,6 Prozent).

Rund drei Viertel der insgesamt 16 674 Tatverdächtigen waren Männer. Sie werden allerdings auch häufiger Opfer von Straftaten. Hier liegt die Verteilung bei 36,8 Prozent Frauen und 63,2 Prozent Männern.

Mehr Dresdner wurden Opfer von Kriminalität

Insgesamt stieg die Anzahl der Dresdner, die Opfer von Verbrechen wurden, erheblich an. Ein Opfer im Sinne der PKS kann nur eine natürliche Person sein, nicht juristische Personen wie beispielsweise Institutionen.

Die Polizei wies in ihrer Einordnung der Zahlen selbst darauf hin, dass die Anzahl der Straftaten der Jahre 2019 und 2022 beinahe identisch sind, wenn der Anteil der sogenannten ausländerrechtlichen Verstöße abgezogen wird. Das betrifft Delikte, die gegen das Aufenthaltsgesetz, das Asylgesetz und das Freizügigkeitsgesetz verstoßen. Diese Gesetzesübertretungen können im Sinne der PKS keine Opfer fordern, da dadurch keine natürlichen Personen geschädigt werden können.

Nimmt man nun diese bereinigten Zahlen als Grundlage, ist der Anstieg der Opferzahlen erheblich. So gab es 2019 insgesamt 45 195 „opferfähige“ Delikte, 2022 waren es 45 227. Das entspricht einem minimalen Anstieg von 0,07 Prozent. Die Anzahl der Menschen, die Kriminalität zum Opfer fielen, erhöhte sich aber deutlich stärker. Sie kletterte im selben Zeitraum von 6821 auf 7531. Das sind 713 mehr Menschen, die Opfer wurden – ein Anstieg von mehr als 10 Prozent.

Deutlicher Anstieg der Gewaltstraftaten

Gewaltkriminalität ist auf dem höchsten Niveau der vergangenen zehn Jahre. Darunter zählt schwere und gefährliche Körperverletzung, verschiedene Arten von Raubdelikten, Vergewaltigung sowie Mord und Totschlag. Insgesamt registrierte die Polizei 1710 derartige Fälle, erheblich mehr als noch 2021 (1289) oder 2019 (1079). Den mit Abstand größten Anteil haben daran gefährliche und schwere Körperverletzung (1288 Fälle) und Raubdelikte (368 Fälle).

Auch Vergewaltigungen und besonders schwere sexuelle Übergriffe stiegen im vergangenen Jahr an und werden in der PKS mit 58 Fällen erfasst, dazu kommen 23 Fälle von Mord oder Totschlag. Auch das sind die höchsten Werte der vergangenen zehn Jahre. Immerhin konnten 75,7 Prozent der Taten durch die Polizei aufgeklärt werden, 1435 Tatverdächtige konnten laut Statistik ermittelt werden.

Immer mehr junge Tatverdächtige in Dresden

Raubdelikte haben nicht nur um mehr als 20 Prozent zugenommen, auch die Altersstruktur der Tatverdächtigen veränderte sich. „Denn von den 282 ermittelten Tatverdächtigen entfallen 132 auf die Alterskategorien Kinder, Jugendliche und Heranwachsende“, so Rodig. „War im Jahr 2021 noch etwa ein Drittel der Tatverdächtigen in diesem jungen Alter, war es im vergangenen Jahr fast die Hälfte.“

Diese Zahlen bekräftigen aus Sicht des Polizeipräsidenten die Entscheidung, die Sonderkommission „Iuventus“ ins Leben zu rufen. Die „Iuventus“-Ermittler beschäftigen sich mit Raubstraftaten, die durch junge Täter verübt werden.

Weniger tatverdächtige Zuwanderer als im Vorjahr

Die PKS gibt auch Auskunft über die Nationalitäten der Tatverdächtigen. Hierbei unterscheidet die Statistik zwischen nichtdeutschen Tatverdächtigen und tatverdächtigen Zuwanderern. Erstere sind alle Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Der Begriff Zuwanderer ist enger gefasst und bedeutet hier, dass der Tatverdächtige den Status „Asylbewerber“, „Duldung“, „Kontingent-/Bürgerkriegsflüchtling“ oder „unerlaubt aufhältige Person“ innehat.

Während der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen 2022 stieg, sank im selben Zeitraum die Quote der tatverdächtig gewordenen Zuwanderer. Von 16 674 Tatverdächtigen kamen 6124 aus dem Ausland. Das entspricht einer Quote von 36,7 Prozent, 2021 waren es noch 31,2 Prozent. Der Anteil der Zuwanderer im Sinne der PKS lag 2022 bei 44,6 Prozent und ist damit geringer als im Vorjahr (49,9 Prozent).

Einbruch in Grünes Gewölbe „verhagelt“ Statistik

Eine Kuriosität hat die Statistik des vergangenen Jahres zu bieten. Der durch Kriminalität entstandene finanzielle Schaden wird in der aktuellen Erhebung mit 155,8 Millionen Euro angegeben – ein massiver Anstieg in Relation zu 2021 (24,9 Millionen Euro) oder 2019 (34 Millionen Euro). Den größten Anteil daran hat das Deliktfeld der Einbrüche.

„Für diesen signifikanten Anstieg der Schadenssumme bei Einbrüchen gibt es eine einfache Erklärung: In der aktuellen Statistik taucht erstmals der Schaden beim Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe auf“, erklärt Rodig. Der Wert des 2019 gestohlenen Schmucks liegt bei etwa 113 Millionen Euro. „Insofern verhagelt uns diese Tat auch drei Jahre nach Begehung noch die Kriminalstatistik.“