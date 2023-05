﻿„Ich will meinen Enkel im Arm halten“: Susanne Weller kämpft seit fünf Jahren gegen den Krebs

Die Dresdnerin Susanne Weller muss sich Ziele setzen. Seit fünf Jahren kämpft die Kinderkrankenschwester gegen den Krebs.

Dresden. Mit den Wasserablagerungen in den Händen könne sie leben, sagt Susanne Weller. Für die meisten Menschen ein normaler Satz. Für die 54-Jährige etwas Besonderes: Leben. Susanne Weller hat Krebs. Seit fünf Jahren. Sie setzt sich Ziele: Die Hochzeit ihrer Tochter im Oktober 2021 hat sie miterleben dürfen. Jetzt will sie ihr Enkelchen in den Armen halten, das sich für November angekündigt hat.