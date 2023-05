﻿ Taugt die ehemalige Reichsbahndirektion als Ort für Proberäume?

Dresden. Dass am Donnerstag im Stadtrat wahrscheinlich die Entscheidung  für die Unterbringung von Geflüchteten im Garderobengebäude der ehemaligen Staatsoperette in Leuben fällt, war den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Werkstatt-Tages der Dresdner Grünen am Sonntag klar. In dem über sechs Jahre leerstehenden Gebäude sollten bis Ende 2024 40 Probe- und Kreativräume entstehen. Jetzt ist das Vorzeigeprojekt für die Kreativen vermutlich erstmal außer Reichweite. Angesichts der generellen Raumknappheit für Kreative in Dresden wollten die Grünen mit ihrem Werkstatt-Tag Anregungen und Vorschläge sammeln. Das gelang zwar, doch konkret wurde es nicht.

Umfrage: Hälfte der Befragten sucht Proberaum

Mit einer Umfrage eröffnete Georg Jänecke (Grüne) die Veranstaltung. Die erhobenen Zahlen sollten zu Beginn verdeutlichen, warum man sich überhaupt an einem Sonntag zum Thema „Kreativräume in Dresden“ austausche. Die im Dezember 2022 und Januar 2023 laufende Online-Umfrage erreichte 331 Personen, allerdings waren nur 217 Fälle gültig und dienten der Auswertung. Von denen war die überwiegende Mehrheit in der Musik verortet (164), gefolgt von Menschen, die bildender Kunst nachgehen (47). Die Umfrage zeigte, dass die Mehrheit hobbymäßig ihre Kunst macht.

Viel spannender und für die Anwesenden am Sonntag alarmierend: 26 Prozent der Befragten überlegen, „wegen fehlender Raumangebote und Arbeitsmöglichkeiten Dresden zu verlassen“. Passend dazu: 78 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den letzten fünf Jahren einen Arbeitsraum gesucht – 52 Prozent sind aktuell auf der Suche. Etwas weniger als die Hälfte der Personen musste nach den Ergebnissen der nicht-wissenschaftlichen Umfrage bereits ihren Raum aufgeben. Weiter zeigte sich der Wunsch nach Räumen im Innenstadtgebiet, die idealerweise „24/7“ bespielbar sind und maximal 200 Euro kosten. 35 Prozent wollen höchstens 50 Euro Miete pro Monat zahlen.

Konstruktive Diskussion

Mit diesen Zahlen im Hinterkopf ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Werkstatt-Tages in sogenannte Panels. In zwei mal drei Runden kamen Parteimitglieder, Szeneakteure und Menschen aus der Verwaltung ins Gespräch. Die Durchmischung sorgte für vielseitige Perspektiven, aktive Gegenrede war nicht selten. Anschließend fand man im Plenum zusammen, um die Ergebnisse den anderen mitzuteilen.

In Panels diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete Ideen im Themenkomplex „Kreativräume“. © Quelle: Luise Schmiedichen

„Da können wir das Geld den Eigentümern auch direkt geben“

Einige Dinge schienen sich in den Panels herauszukristallisieren: Es brauche Räume, die Verwaltung hindere das Vorhaben, Förderungen sollten kreativer genutzt werden, sollten aber nicht für immer und pauschal laufen. Eine Teilnehmerin sagte, dass Mietzuschüsse auf lange Sicht sinnlos seien. „Da können wir das Geld den Eigentümern auch direkt geben.“ Auch solle bei einer etwaigen Förderung geprüft werden, ob und wie lange der Antragsteller oder die Antragstellerin das Geld benötige. So könnten sich einige Grünen-Mitglieder vorstellen, die Kreativraumförderung aufzubohren und neuzugestalten. Eigentlich dient diese Förderung der finanziellen Unterstützung bei zum Beispiel Lärmschutzmaßnahmen eines Raumes.

Taugt die Reichsbahndirektion für Proberäume?

Neben Ideen eines städtischen Atlelierhauses und der Erkenntnis, dass keine Gruppe in der Suche und Schaffung von Räumen gegen eine andere ausgespielt werden dürfte, gab es auch ganz konkrete Vorschläge. So solle mal das Gebäude der ehemaligen Reichsbahndirektion direkt am Dresdner Hauptbahnhof ins Visier genommen werden. Das Problem: Es gehört der Deutschen Bahn – wie viele spannende Objekte in Dresden und der Region. „Dieser Ort ist perfekt für das, was wir suchen“, findet Lucca Miró Heymel-Münzner vom KulturKollektiv e.V. Selbst wenn in den nächsten zwei Jahren dort erstmal Geflüchtete ein Dach finden würden.

Thomas Löser (Grüne) auf der Bühne im Goldberg-Saal der Technischen Sammlungen. © Quelle: Luise Schmiedichen

Die Vermieter zahlen lassen

Es gab allerdings auch Themen, bei denen die Anwesenden eher uneinig waren. So beispielsweise bei der Verknüpfung der Raumthematik mit dem anhaltenden Leerstand in der City. Zwar gebe es dafür nette Ideen aus anderen Städten, doch in der Praxis sei das gar nicht so leicht. Torsten Rommel, Geschäftsführer vom Künstlerbund Dresden e.V., erzählt von einem Beispiel, bei dem der Vermieter den Nutzerinnen und Nutzern der leerstehenden Fläche sogar Geld bezahlte. Er findet, da müsse ein Umdenken stattfinden, genauso müsse es laufen. Doch das sei gar nicht so leicht mit Vermietern und Eigentümern wie der Vonovia, die den Großteil der Hauptstraße besitzt.

Proberäume werden Wahlkampfthema

Wie geht es also – gerade angesichts des Rückschlags an der ehemaligen Operette in Leuben – weiter mit dem Mangel an Proberäumen? „Auch wenn sich die Frage nicht an einem Nachmittag beantworten lässt, konnten wir trotzdem wichtige Zahlen, Impulse und Ideen sammeln, die wir in den kommenden Monaten in konkrete Forderungen umsetzen werden“, resümiert Marcus Hetzel (Grüne), der Co-Koordinator der AG Kultur. Andere Anwesende berichten von „fruchtbaren Ideen“ und „spannenden Ansätzen“. Derweil wollen sich die Dresdner Grünen das Thema ganz prominent ins nächste Wahlprogramm schreiben. Heymel-Münzner findet: „Gute Gründe, Argumente und Chancen für die Stadt gibt es reichlich. Wann erkennt dies die Politik und kommt der Szene entgegen?“