﻿Krawall am Hauptbahnhof Dresden – Angeklagter geht auf Polizisten los

Ein Gambier belästigte Reisende am Dresdner Hauptbahnhof, klaute und bedrohte und attackierte danach Polizeibeamte. Nun steht der Mann vor dem Amtsgericht.

Dresden. Sanna F. hatte am Montagmorgen eine Verhandlung am Amtsgericht. Der Gambier ist wegen Diebstahls, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung angeklagt. Aber er hatte keine Lust auf einen Prozess und machte in der Zelle in der U-Haft Sperenzchen.