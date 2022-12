﻿Zeitplan für verwahrlosten Kracht-Brunnen in Dresden steht

Dresden. "Wer hat es erfunden?", fragt in der Werbung für einen Hustenbonbon ein drolliger Eidgenosse. Antwort: "Die Schwyzer!" Ganz so eindeutig fällt die Antwort auf die Frage, wer sich zuerst für die verwahrlosten Kracht-Brunnen auf dem Neustädter Markt eingesetzt hat, nicht aus. Fest steht: Mit den Stadtratsfraktionen von FDP, Grünen, Linken und nun auch SPD erheben gleich vier Parteien den Anspruch, schon immer für eine Sanierung gewesen zu sein.

Wenn die im Archiv dokumentierten Fakten richtig sind – Fakten unterliegen ja einer beständigen Neubewertung – dann hat die FDP den ersten zählbaren Beitrag geleistet. 2020, als Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und sein damaliger Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) einen dreistelligen Millionenüberschuss im Haushalt entdeckten, da verhandelten die Liberalen eine halbe Million Euro für den maroden östlichen Brunnen in den Haushalt. 2021 folgte der Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Thomas Löser – er hatte sich für eine halbe Million Euro aus dem Denkmalschutz-Etat des Landes eingesetzt und war erfolgreich.

Kracht-Brunnen wieder als Wasserspiel in Betrieb nehmen

Am Mittwoch übergab der Sächsische Landeskonservator Alf Furkert den Fördermittelbescheid an Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). „Bereits seit 2019 stehen die beiden Brunnen von Friedrich Kracht unter Denkmalschutz. Mit den Denkmalfördermitteln können wir die Wiederherstellung des östlichen Kracht-Brunnens unterstützen und somit ein bedeutendes Zeugnis der Nachkriegsmoderne erhalten“, erklärte Furkert.

Kühn bedankte sich artig. „Dank der Denkmalförderung des Freistaats können wir gemeinsam mit städtischen Mitteln den stillgelegten östlichen Kracht-Brunnen wieder als Wasserspiel in Betrieb nehmen. Die Sanierung der Brunnenanlage ist ein wichtiger Beitrag zur Aufwertung des Neustädter Markts und der Hauptstraße.“

Im Mai 2023 sollen die Arbeiten beginnen

Ziel sei es, so Furkert, den 2002 stillgelegten östlichen Brunnen in seinem historischen Erscheinungsbild wiederherzustellen. Das ursprüngliche Wasserbild, das mit rund 160 Düsen und Unterwasserbeleuchtung erzeugt werde, solle wieder entstehen. Die Fertigstellung sei für das Frühjahr 2024 geplant, kündigten Furkert und Kühn an. Im Mai 2023 sollen die Arbeiten am Brunnen und dem ebenfalls verwahrlosten Umfeld beginnen.

Eine Million Euro sind eine Menge Geld, aber die Sanierungsarbeiten werden nach einer Kostenberechnung der Verwaltung aus dem Frühjahr 1,87 Millionen Euro betragen. Hier ist der Stadtrat gefragt und muss die noch fehlenden Mittel einstellen, erklärte Löser am vergangenen Donnerstag. Da beschloss der Stadtrat mit großer Mehrheit einen Antrag der Linken, der die Sanierung von Kracht-Brunnen und Umfeld zum Gegenstand hatte. Der Antrag stammte aus der Feder des Linke-Fraktionsvorsitzenden André Schollbach, der als Kind am Brunnen gespielt hat, wie er erklärte.

Und die SPD? Die Fraktion teilte am Mittwoch ihre Freude darüber mit, dass die Sanierungsarbeiten bald beginnen können. Dafür habe sich die Fraktion bei den vergangenen Haushaltsverhandlungen eingesetzt, so SPD-Stadtrat Vincent Drews. Wer hat es erfunden?