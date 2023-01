﻿Riesige Wartschlange beim Kostümverkauf der Semperoper Dresden

Einmal ein Kostüm aus einer Operninszenierung tragen? Am Sonntag wollten sich viele beim Fundusverkauf der Semperoper diesen Traum erfüllen. Entsprechend lang war die Warteschlange der Kaufwilligen.

Dresden. Am Sonntag öffnete die Semperoper in Dresden ihren Fundus zum Kostümverkauf. Noch bis 15 Uhr haben Interessierte die Chance, in der Garderobe des Opernhauses einzigartige Kostüme zu kleinen Preisen zu erwerben.

Dass dieses Angebot auf große Begeisterung trifft, zeigte auch die lange Warteschlange, die von der Oper zeitweise bis zum Postplatz reichte. Die ersten Kaufwilligen hatten sich bereits gegen 6 Uhr am Morgen angestellt. Los ging es um 10 Uhr.

Fundusverwalterin Astrid Stölzel hat zuvor hunderte Kostüme ausgewählt und mit Preisen zwischen 3 und 99 Euro versehen. Teile aus den Inszenierungen „Nabucco“, “Le nozze di Figaro“, „Carmen“, “La Cenerentola“, „Dr. Faust“ oder “Mathis der Maler“ suchen und finden sicherlich neue Besitzer. Außerdem im Angebot: Stoffreste und Bühnendeko.

Allen verkauften Sachen wurden zuvor wenig Chancen eingeräumt, noch einmal auf der großen Bühne eingesetzt zu werden. Im Privatbereich werden die Teile jedoch bestimmt noch mindestens einmal für den großen Auftritt taugen, ob zu Fasching, auf der Mottoparty oder als Modeabenteuer.

