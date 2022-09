Kostenexplosion: Sozialer Wohnungsbau in Dresden gestoppt

wer nicht gerade selbst ein Haus baut, für den sind steigende Baukosten eine abstrakte Größe. Jetzt nicht mehr: Die Auswirkungen der Krise werden immer deutlicher sichtbar. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) muss ihre neuen Bauvorhaben stoppen, weil deren Finanzierung nicht mehr gesichert ist. Im schlimmsten Fall muss das städtische Unternehmen Fördermittel in Millionenhöhe zurückgeben.

Die WiD baut dringend benötigte Sozialwohnungen - wenn sie es denn tun kann. Jetzt werden sich die Kräne nicht drehen, und schlimmer noch: Auch das Geld für die Planung von neuen Vorhaben wird knapp. Keine Baustellen, kein Neubau, wenn nichts geschieht, dann kommt der soziale Wohnungsbau in Dresden zum Erliegen.#

Der Neubau in der Schäferstraße mit 58 Wohnungen wird noch fertiggestellt. Aber neue Projekte kann die städtische Wohnungsbaugesellschaft nicht in Angriff nehmen. © Quelle: Archiv

Was soll geschehen? Die WiD braucht finanzielle Unterstützung. Die Bundesregierung hat sich 300000 neue Sozialwohnungen pro Jahr vorgenommen. Dann muss sie auch finanzielle Grundlagen dafür schaffen. Am besten mit einem Konjunkturpaket nach all den Entlastungspaketen.

Aber auch die Landeshauptstadt Dresden wird Geld in die Hand nehmen müssen für ihre Wohnungsbaugesellschaft. 2006 hat die Stadt die kommunalen Wohnungsbestände verkauft. Dass Dresden jetzt ohne eigene Investitionen in den Besitz neuer Wohnungsbestände kommt, ist ein Irrglaube. Jetzt lesen

Bei der Betreuung kommt es aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels und der nicht steuerbaren Entwicklungen des Zugangs von unbegleiteten Minderjährigen auch immer wieder zu Engpässen. Jan Donhauser Bildungsbürgermeister in Dresden, der mit einem weiteren hohen Zugang unbegleiteter Minderjähriger rechnet

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Über 350 Neuinfektionen am Wochenende registriert: Dresdens Gesundheitsbehörde hat am Montag die gesammelten Coronastatistiken vom Wochenende veröffentlicht. Es wurden über 350 Neuinfektionen registriert, gab aber auch viele Gesundungen. Jetzt lesen

Bundespolizisten bei der Kontrolle in einem Zug aus Prag. © Quelle: privat

Immer mehr minderjährige Flüchtlinge in Dresden

Dresden bekommt ein Problem bei der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Immer mehr junge ausländische Menschen reisen mit dem Zug aus Tschechien ein und werden in Dresden in Obhut des Jugendamtes genommen. Jetzt lesen

Eine Familie beim Ausflug – immer mehr Beschäftigte in Sachsen arbeiten in Teilzeit, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. © Quelle: Frank Leonhardt

Neuer Höchststand: Jeder Dritte arbeitet in Sachsen in Teilzeit – Inflation könnte Trend beenden

In Sachsen boomt die Teilzeit. Heute arbeitet jeder dritte Beschäftigte verkürzt. Damit belegt der Freistaat einen der Spitzenplätze unter den Bundesländern. Allerdings könnten die steigenden Preise den Trend bald beenden. Jetzt lesen

17 Uhr: Einweihung 3. Obergeschoss des NCT/UCC-Neubaus - Für die Krebsforschung steht jetzt im Neubau des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) im Universitätsklinikum Dresden eine weitere Etage zur Verfügung.

18 Uhr: Führung über den Eliasfriedhof - Der Eliasfriedhof zählt zu den herausragendsten Dresdner Sehenswürdigkeiten. Gegründet als Pest- und Armenfriedhof etablierte er sich im 18. Jahrhundert als bevorzugter Begräbnisplatz der Dresdner Elite. Seit 1877 wird der Friedhof nicht mehr für Beerdigungen genutzt und ist heute nur noch im Rahmen von Führungen zugänglich.

Die Führung bietet Einblicke in die spannende Geschichte des Friedhofs, seiner Grabmale und nicht zuletzt der dort bestatteten Dresdnerinnen und Dresdner. Ort: Ziegelstraße 22, 01069 Dresden,

18.30 Uhr: Sitzung des Ortschaftsrates Cossebaude - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um Geld für die die Pflege der Bäume am Südweg und Nachpflanzungen, die Sanierung des Bades im Gästehaus „Alte Schule Gohlis“ des Lebenshilfe Dresden e.V., und die Planungen zur Schulhofgestaltung in der Oberschule Cossebaude. Ort: Bürgersaal der Verwaltungsstelle Cossebaude, Dresdner Straße 3, 01156 Dresden

19 Uhr: Tagebuch Manfred Krug - Ich sammle mein Leben zusammen - Mit fast 60 ist Manfred Krug noch einmal Vater einer unehelichen Tochter geworden. Familie und Ehefrau wissen davon nichts. Erst 1997 am Krankenbett begegnen sich Ehefrau und Geliebte und Manfred Krug beginnt über diese Zeit Tagebuch zu schreiben.

Sein Sohn Daniel geht jetzt mit den Aufzeichnungen auf musikalische Lesereise und hat eine Auswahl der interessantesten und unterhaltsamsten Passagen dabei – kurzweilig, pointiert und mit großem Sprachwitz. Ort: Thalia Dresden, Haus des Buches, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden

19 Uhr: Sitzung des Ortschaftsrates Langebrück - Im öffentlichen Teil stellt das Amt für Schulen den Planungsstand für die Zweifeldsporthalle Langebrück vor, außerdem geht es unter anderem um die Finanzierung der Nachbepflanzung auf den Baumscheiben in der Güterbahnhof,- Bruhm,- und Nicodestraße. Ort: Bürgerhaus Langebrück, Hauptstraße 4, großer Saal, 01465 Dresden OT Langebrück

Elektronische Arbeitszeiterfassung per Cip - die moderne Form der Stechuhr. © Quelle: picture alliance/dpa

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt heute darüber, ob Betriebsräte die Einführung elektronischer Arbeitszeit-Erfassungssysteme verlangen können. Bisher haben sie nur ein Mitbestimmungs- aber kein Initiativrecht. Das Thema Arbeitszeiterfassung wird derzeit in Politik und Wirtschaft kontrovers diskutiert. Bereits im Mai 2019 haben die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) entschieden, dass die Arbeitszeit zum Schutz der Beschäftigten vollständig erfasst werden muss.

Dauerhafter und häufiger Alkoholkonsum schaden dem Körper nachhaltig. © Quelle: Matthew Sleeper/unsplash

... ein Durchfallmittel, das in Apotheken ausverkauft ist, weil es gegen den Alkohol-Kater helfen soll

Auf sozialen Netzwerken wie Tiktok und Instagram wird das Durchfallmedikament Elotrans als Mittel gegen Kater angepriesen. In Apotheken ist das Medikament auch deshalb kaum mehr zu bekommen: „Der Markt und die Menge waren nicht vorherzusehen.“ Jetzt lesen

