﻿Konzertplatz Weißer Hirsch hat den Sommer eingeläutet – Kino geplant

Dresden. Der Konzertplatz Weißer Hirsch ist wieder geöffnet, die Sommersaison kann beginnen. Stefan Hermann und sein Team haben sich einige Neuerungen einfallen lassen. So ist der Konzertplatz am Rand der Dresdner Heide erstmals Teil des Dixielandfestivals im Mai. So soll eine alte Tradition wieder aufgenommen werden: Kino auf dem Konzertplatz. Außerdem gibt es ein paar Änderungen im Speisenangebot des Biergartens. Und man hat die Zeit vor dem Beginn der Sommersaison genutzt, die Vorbühne vor der Konzertmuschel abzubauen. Das bietet mehr Platz auf dem Platz, und bei Live-Konzerten sind die Musiker näher dran am Publikum.

Live gibt es wieder viel zu erleben von April bis 3. Oktober. Silly kommen am 30. Juni, Christian Friedel lädt mit seiner Band „Woods of Birnam“ am 1. Juli ein: „Come to the Woods“. Am 14. Juli steht die dänische Singer/Songwriterin Tina Dico solo auf der Konzertplatzbühne, tags drauf folgt „Das Lumpenpack“. Dazu gibt es diverse Hutkonzerte (Eintritt frei), Kinder-, Familien-, Wald- und Spielfeste, Puppentheater, Tanz in den Mai...

Kino auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch

Den Auftakt zum Konzertplatz-Sommer machte bei sonnigen, aber frischen Temperaturen und den ersten kälteresistenten Gästen am Gründonnerstag des Duo Boomerâng am Lagerfeuer aus der Feuerschale. Im Juni und September soll es sechs- bis achtmal, voraussichtlich donnerstags, wieder Kino auf dem Konzertplatz geben. Kostenlos. Der Verschönerungsverein Weißer Hirsch will diese Tradition schon seit Jahren zusammen mit Konzertplatz-Geschäftsführer Stefan Hermann wieder aufleben lassen. In diesem Jahr kann es so weit sein. Detlef Streitenberger vom Verschönerungsverein hatte das Projekt erst am Mittwoch im Stadtbezirksbeirat Loschwitz vorgestellt. Keine Blockbuster sollten gezeigt werden, geplant sei „ein Beitrag zur kulturellen Stärkung auf dem Weißen Hirsch“, zum Beispiel aus dem Bestand des Deutschen Filmarchivs.

Der Beirat bewilligte eine Förderung der Filmabende mit gut 10.000 Euro, den Rest der Gesamtkosten von 12.700 Euro trägt der Verein. Besonders die Ausleihe von Leinwand, Projektor- und Lautsprechertechnik ist teuer. Dauerhaft Geld dafür geben wird der Stadtbezirk aber nicht. „Zielstellung ist“, sagte Streitenberger, „dass sich das einmal selbst trägt. Aber jetzt schaffen wir das nicht.“ In zwei Jahren brauche es aber ein anderes Finanzierungskonzept. Man sei zum Beispiel auf der Suche nach Sponsoren. Heißen soll die Reihe übrigens „Muschelfilme“, denn dort in der Konzertmuschel wird die Leinwand stehen.

Internet www.konzertplatz-weisser-hirsch.de/sommer