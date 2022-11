﻿Eislaufen und Glühwein auf dem Konzertplatz

Bis zum 26. Februar laden Eislaufen und Gastronomie von Konzertplatz-Betreiber Stefan Hermann zum Besuch auf den Konzertplatz Weißer Hirsch am Rand der Dresdner Heide.

Eislaufen am Konzertplatz Weißer Hirsch.

Dresden. Der „Dresdner Winter“ hat begonnen. Die Eisfläche auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist wieder eröffnet, das erste Wochenende bewältigt. Die Saison begann mit dem schon traditionellen Handmade-Markt – Selbstgemachtes von Alpaka-Socken bis zur gestrickten Zipfelmütze, Weihnachtsdeko, Kaffee und Kuchen, Christbaumschmuck. Einkaufen und Eislaufen war das Motto am Sonnabend, denn auch die Eisbahn erfreute sich bei Sonnenschein und ziemlich frischen Temperaturen gleich großer Beliebtheit. Auf der Bühne thront in diesem Jahr ein schon zum Auftakt kunterbunter Weihnachtsbaum über der mehr als 1000 m² großen Eisfläche, umgeben von einer beleuchteten Tannenschar. So richtig stimmungsvoll wird’s auf dem Platz, sind die Lichter angezündet.

Bis zum 26. Februar laden Eislaufen und Gastronomie von Konzertplatz-Betreiber Stefan Hermann montags bis freitags ab 15 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ab 10 Uhr zum Besuch auf den Platz am Rand der Heide. Schlittschuhe können ausgeliehen werden (vier Euro), die Preise fürs Eislaufen liegen bei sechs Euro (Kinder bis 12, Schüler, Studenten, Rentner) und neun Euro für Erwachsene (mehr dazu auf der Winter-Website konzertplatz-weisser-hirsch.de) – dort können auch Reservierungen für Winterbrunch, Puppentheater und Märchenlesungen, das – sehr beliebte und nachgefragte – Wirtshaus sowie Eishockey und Eisstockschießen vorgenommen werden.

Von hp