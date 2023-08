Verkehrschaos durch Konzerte in der Flutrinne – DVB fahren am Wochenende mit zusätzlichen Bahnen

Dresden. Mit zwei großen Konzerten in der Flutrinne – AnnenMayKantereit am Freitag um 19 Uhr und KraftKlub am Sonnabend um 18 Uhr – erwartet die Stadt am Wochenende große Besuchermassen. Mit dem Auto kommen die Konzertbegeisterten nicht weit – dafür haben die öffentlichen Verkehrsmittel aufgerüstet. Was Sie zur Anreise wissen müssen.

Lieber nicht mit dem Auto

Wie das Ordnungsamt mitteilt, stehen im Bereich des Veranstaltungsgeländes und der unmittelbaren Umgebung keine Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt zum Ostragehege wird ab Ostra-Ufer/Pieschener Allee und der Schlachthofstraße gesperrt sein. „Das Gelände ist weiträumig zu umfahren“, heißt es in der Mitteilung. „Es empfiehlt sich daher auch nicht, die Autobahnabfahrt Dresden-Altstadt zu benutzen.“

Wer dennoch aus dem Umland mit dem Pkw anreist, dem legt die Stadt die Park-and-Ride-Plätze in der Innenstadt ans Herz. Eine Übersicht findet sich auf der Website der Stadtverwaltung.

Mit den Öffentlichen

Von dort aus muss der Weg zum Gelände dann mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit den Öffentlichen bestritten werden. Für die erste Option hat der Veranstalter vor Ort 6000 Fahrradstellplätze eingerichtet. Für letztere erwarten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) einen besonders hohen Andrang. Die Konzerttickets gelten ab vier Stunden vor Einlass bis 4 Uhr am Folgetag im gesamten VVO-Raum als Fahrkarten.

Das Konzertareal ist durch die Linie 10 an den Haltestellen „Messering (Halle 1)“ und „Messe Dresden“ direkt, durch die Linien 6 und 11 am „Kongresszentrum“ beziehungsweise die Linie 68 an der „Weißeritzstraße“ nach kurzem Fußweg erreichbar. All diese Verbindungen werden ab etwa anderthalb Stunden vor Konzertbeginn in erhöhtem Takt fahren. Das Gleiche gilt für die Abreise ab 22 Uhr. Auch die Linien 1 von und nach Leutewitz sowie die Linien 2, 4 und 7 fahren dann verstärkt.

Umleitungen und Sonderfahrpläne

Angepasst an die Ausnahmesituation gibt es außerdem einige Umleitungen: Die 11 fährt von 22 Uhr bis 0.25 Uhr von Zschertnitz aus über den Postplatz zur Anton-/Leipziger Straße und weiter über Mickten bis zum Riegelplatz, um Anschluss an den Park-and-Ride-Platz Kaditz herzustellen. Um sie zu ersetzen, wird so lange der EV11 von Bühlau über Bahnhof Neustadt bis zur Haltestelle „Kongresszentrum“ verlängert. Von 21.45 Uhr bis 0.25 Uhr fährt die Buslinie 68 zwischen Bahnhof Mitte und Flügelweg zur Entlastung der Friedrichstraße eine Umleitung über Schäferstraße.

Nach Konzertende bedienen die DVB die Haltestelle „Messering (Halle 1)“ aus Sicherheitsgründen nicht mehr – die 10 ist dann erst am Alberthafen erreichbar.

