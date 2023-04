﻿Das Vincent Meissner Trio hat eine neue CD „Wille“ veröffentlicht

Dresden. So sehen Heimspiele aus! Eine ausverkaufte Tonne, sämtliche Gäste zunächst in freudig-murmelnder Erwartung, dann still, konzentriert, fasziniert zuhörend. Steffen Wilde wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass der Jazzclub das Vincent Meissner Trio – Vincent Meissner (p), Josef Zeimetz (b) und Henri Reichmann (dr) – schon lange begleitet habe, „von den allerersten Anfängen, als die Musiker noch auf die Hochschule, die Schule, das Konservatorium gingen.“ Und: „Schon seinerzeit waren sie unglaublich. Kein Wunder, dass sie so durchstarten.“

Erstes Album „Bewegtes Feld“ vor zwei Jahren

Genau so ist es. Heimspiel hin, Familie und Freunde im Publikum her: Das Trio um den erst 22-jährigen Wollny-Schüler Meissner ist unter jeglichen objektiven Kriterien schlicht grandios gut. Kein Wunder, dass sie seit Erscheinen des ersten Albums „Bewegtes Feld“ vor zwei Jahren als eine der großen Hoffnungen des deutschen Jazz gelten. Michael Wollny, der Pianist des deutschen Gegenwarts-Jazz schlechthin, hat „Bewegtes Feld“ ebenso produziert wie den gerade erschienenen Nachfolger „Wille“, und man hört seinen Einfluss, was ja nun nicht das Schlechteste ist. Da gibt es eine gewisse verpeilte Verträumtheit in den Kompositionen – die allesamt von Vincent Meissner stammen – und im Klavierspiel des Band-Chefs, aber auch das abenteuerlustige Umherschweifen. Kurzum: Ebenso wie bei Wollny ist es Jazz, der gut tut, Spaß macht und dennoch nicht den Verstand beleidigt.

„August“ und „Admiral Bingo“

Beim Release-Konzert in der Tonne beginnt das Trio mit den ersten beiden Stücken der CD, „August“ und „Admiral Bingo“ – und es ist gleich alles da. Der Sommermonat lädt ein zum Tändeln und Träumen, bei dem Stück reichen die Assoziationen von Chopin bis e.s.t. – aber letzten Endes ist es etwas Eigenes; der „Admiral Bingo“ wird mit einem langen Kontrabass-Solo von Josef Zeimetz vorgestellt, das eindeutig mit dem Nautisch-Militärischen fremdelt. Aber es macht neugierig, diese hölzerne Annäherung.

Anders als beim Debüt gibt es auf „Wille“ auch Coverversionen. Während „Young Folks“, das bekannter ist als sein Titel und erst recht als die Urheber Peter Morén, Björn Yttling und John Eriksson, richtig Spaß macht in dem Genre-Spiel zwischen Pop, einer Prise Rock und Jazz, übermütig und fröhlich daherkommt, wirkt John Lennons „In My Life“ zu brav. War hier die Ehrfurcht vor den Übervätern Beatles zu groß?

Auch brandneue, noch nicht veröffentlichte Stücke

Die drei jungen Männer legen den Abend nicht ausschließlich als Release-Konzert an, sondern spielen auch ganz brandneue, noch nicht veröffentlichte Stücke, erinnern an das Debüt-Album und widmen sich Fremdkompositionen, die sie beeinflusst und fasziniert haben. So darf man auch in einer wunderbar kongenialen Version des selten gespielten „Work“ von Thelonious Monk versinken.

Bei „Da sein – hier sein“ von „Wille“ ist die große Stunde von Drummer Henri Reichmann gekommen, der auf seinem üppig bestückten Drumkit ein ausgedehntes Intro spielt. Zunächst wirbelt er sehr schnell an den Kanten der Becken entlang, um dann „normal“, mittig, zu spielen, anschließend klassische, militärisch anmutende Trommelwirbel zu erzeugen und uns schließlich mit kräftig eingesetzten Floor Tom und Bass Drum den Rest zu geben. Wer sich jemals bei den typischen Rockkonzert-Schlagzeug-Soli gelangweilt hat – und ich wette, das sind etliche! –, konnte hier hören, wie ein Drum-Solo tatsächlich klingen kann, dass es nicht notwendig die Zeit ist, in der man sich ein Bier holt.

Reichlich 90 Minuten nehmen uns die drei jungen Menschen mit auf die Reise durch ihr bisheriges Schaffen, geben Ausblicke auf Kommendes, machen vor allem klar: Mit ihnen ist unbedingt weiterhin zu rechnen in der deutschen Jazzszene. Vermutlich werden die Heimspiele in den nächsten Jahren eher selten.