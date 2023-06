﻿Konzept für Schulsozialarbeit in Dresden fällt im Bildungsausschuss durch

Dresden. Der Stadt droht eine Bruchlandung mit einem neuen Konzept für die Schulsozialarbeit. Vor wenigen Tagen sind die Pläne vorgelegt worden, kommende Woche soll der Jugendhilfeausschuss sie beschließen. Das Gremium kommt ausdrücklich dafür zu einer Sondersitzung zusammen. Doch jetzt könnte der Zeitplan scheitern. Im Bildungsausschuss ist die Vorlage am Dienstag durchgefallen. Bei der Abstimmung gab es dem Vernehmen nach ausschließlich Enthaltungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt will mit einem neuen „Regionalen Gesamtkonzept“ die Schulsozialarbeit unter anderem auf berufsbildende Schulen ausdehnen. Da bislang das Geld nicht für alle Schulen reicht, werden die Sozialarbeiterstellen nach einem Ranking vergeben. Dafür sind künftig andere Kriterien vorgesehen. Derzeit werden im Jahr 104,25 Vollzeitstellen mit öffentlichen Geldern unterstützt. Damit werden 78 von 164 allgemeinbildenden Schulen mit Angeboten mit einer halben und bis zu zwei Stellen ausgestattet.

Kein Geld vom Land für Berufsschulen

Für einen Beschluss in der kommenden Woche sieht Carsten Schöne noch zu viele offene Fragen. Als Vertreter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sitzt er für die Freien Träger im Ausschuss. „Die Aufnahme der berufsbildenden Schulen ist ein Beschluss von vor fünf Jahren, weil es viel Schulabsentismus gab“, erklärt Schöne, doch dazu gebe es keine aktuellen Informationen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang gibt es vom Freistaat nur Geld für Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen. Für Berufsschulen müsste die Stadt allein zahlen. „Da ist die Frage, ob das Geld eher in die Prävention in den Grundschulen investiert werden soll oder überall“, erklärte Schöne.

Beschluss fraglich

Er hält es für fraglich, ob es nächste Woche zum Beschluss kommt. Möglicherweise kann der Jugendhilfeausschuss nur eine Entscheidung treffen, wie mit zusätzlichen 500 000 Euro für die Schulsozialarbeit umgegangen werden soll, die zum Teil der Freistaat in Aussicht gestellt hat. Für das Gesamtkonzept sieht er noch zu viel Änderungsbedarf. „Das ist enttäuschend.“

Ähnlich kritisch hatte sich zuvor bereits Tina Siebeneicher von den Grünen geäußert. Nach „fast neun Monaten Verzögerung“ lege die Stadt mit ihren Plänen nicht fest, welche Schule in welcher Höhe zusätzliche Mittel bekommen soll.

Schulen brauchen Planungssicherheit

Die Zusatzgelder für Schulen mit ukrainischen Kindern seien auf dieses Schuljahr begrenzt. „Die Schulen wissen bis heute nicht, ob sie dafür weiterhin Mittel bekommen.“ Es müsse „schnellstmöglich Planungssicherheit“ geschaffen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dresden hab mit etwa 650 Kindern pro Schulsozialarbeiter „noch Nachholbedarf im Verhältnis zu den Großstädten Chemnitz mit 456 und Leipzig mit 553 Kindern“, erklärte der Vorsitzende des Kreiselternrats Achim Horeni auf DNN-Anfrage. Die Pläne der Stadt für die neue Rangliste der Schulen zur Verteilung der Schulsozialarbeit habe jedoch „deutliche Schwächen“. Besonderheit von Schulformen würden nicht berücksichtigt.

Intensive Debatte nötig

„Wir wollen langfristig erreichen, dass flächendeckend eine Schulsozialarbeitsstelle pro 150 Schüler und Schülerinnen an jeder Schule vorhanden ist“, erklärte Dorothee Marth von der SPD. Von politischen Mehrheiten dafür sei man aber noch weit entfernt. Daher müssten die Gelder zunächst dort verteilt werden, wo der Bedarf am größten sei.

Die Pläne der Stadt für das Gesamtkonzept seien eine „gute Grundlage“. In einigen Fragen müsse aber noch „nachgesteuert“ werden. Für die Aufnahme der Berufsschulen fehlten noch die Kriterien, mit campusartigen Standorten mit mehrerer Schularten, Förderschulen und wachsende Schulen müsse anders umgegangen werden als bisher geplant. Für all dies sei noch eine „intensive fachliche Prüfung und Diskussion“ notwendig.

DNN