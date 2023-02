Kontraproduktiv: Dresdens Klimakleber wieder in Aktion

erneut haben sich in Dresden am Donnerstag und Freitag Klima-Aktivisten an Fahrbahnen festgeklebt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) muss sich nur für einen Gesellschaftsrat Klima auf Bundesebene aussprechen, erklären sie. Wenn das geschehen ist, stoppen sie ihre Proteste. Und die Polizei kann Olivenöl sparen.

Am Donnerstagnachmittag blockierten Mitglieder der „Letzten Generation“ den Lennéplatz für etwa eine halbe Stunde. © Quelle: Roland Halkasch

Ein reichlich infantiler Denkansatz, der von einem rudimentären Demokratieverständnis kündet. Erpressung ist kein politisches Instrument, sondern kriminell. Diese Gesellschaft hat ihre Spielregeln, und es gibt Menschen, die sich daran halten und für das Klima einsetzen. Die Initiative „DresdenZero“ etwa hat Tausende Unterschriften für ein Bürgerbegehren „Klimaneutrales Dresden“ gesammelt und erreicht, dass sich der Stadtrat zur Klimaneutralität der Stadt bis 2025 bekannt hat.

Sicher, Unterschriften zu sammeln, ist deutlich mühsamer, als sich an Fahrbahnen festzukleben. Aber auch effektiv. Die Klebeaktionen aber sind eher kontraproduktiv für das gute Anliegen. Menschen, die sich für mehr Nachhaltigkeit interessieren, wenden sich mit Grausen ab.

Wichtig war es uns, nach den Jahren der Pandemie nicht nur Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern wirksame Angebote zur Vermeidung von Überlastsituationen zu unterbreiten. Professor Michael Albrecht Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums zum neu abgeschlossenen Tarifvertrag

Dresden sucht wieder seine Sportlerinnen und Sportler des Jahres. © Quelle: Eylert/Kahnert

Dresdens Sportler des Jahres 2022 gesucht – die nominierten Teams

Bis Ende Februar können die Dresdnerinnen und Dresdner wieder ihre beliebtesten Athleten und Athletinnen küren. Mit wenigen Klicks können Sie online abstimmen. Hier stellen wir die nominierten Mannschaften vor.

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 12. Februar 2023 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Zeynep wird von der deutschen Hilfsorganisation Isar (International Search and Rescue) aus Trümmern eines Hauses in Kirikhan geborgen. © Quelle: Can Merey

Das „Wunder“ von Kirikhan – ein Lichtblick in der Verzweiflung

100 Stunden gilt bei Rettungstrupps als magische Grenze, um nach Erbeben noch Überlebende zu finden. In einer dramatischen Bergungsaktion haben deutsche Helfer nun eine Frau in der Südosttürkei aus den Trümmern befreit – nach mehr als 104 Stunden. Ein Helfer spricht von einem „Wunder". Es ist ein Lichtblick in der Verzweiflung, die im Katastrophengebiet herrscht.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert.

Die Nachwehen von „Null Covid": Wuhans Rentner ziehen auf die Straße: Während der Pandemie haben Massentests und Lockdowns Chinas Lokalregierungen an den Rand des Bankrotts getrieben. Die Öffentlichkeit bekommt dies zu spüren – in Kürzungen im Gesundheitssystem.

Sonnabend und Sonntag: Schlittenhunderennen in Nassau - Am Wochenende richtet der kleine Ort im Osterzgebirge nach drei Jahren Pause wieder ein internationales Schlittenhunderennen aus. Für Besucher hat das ein bisschen von Alaska-Feeling.

Sonnabend, 10 bis 14.30 Uhr: Rettungshunde - Glaxo Smith Kline Dresden stellt dem DRK Kreisverband Dresden-Land e.V. die Abbruchfläche der ehemaligen Schwimmhalle Steinstraße sowie das ehemalige Ärztehaus an der Gerichtsstraße für eine Übung der DRK-Rettungshundestaffeln zur Verfügung. Dabei werden die ehrenamtlichen Rettungshundeführer und Sanitäter das Aufspüren, Retten und Versorgen von verschütteten und vermissten Personen üben.

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo Dresden in Verl - Können die Schwarz-Gelben am 22. Spieltag der 3. Liga ihre Aufholjagd fortsetzen und tatsächlich noch einmal Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen bekommen, oder geht ihnen irgendwann de Luft aus? Das Hinrundenspiel zu Hause haben die Dresdner gegen den SC Verl mit 2:0 gewonnen. Allerdings waren die Gäste da durch eine Rote Karte gehandicapt. Das MDR-Fernsehen überträgt live..

Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick jubelt über den Sieg und WM-Titel im 7,5-km-Sprint bei der Biathlon Weltmeisterschaft in Oberhof. © Quelle: IMAGO/Eibner

Kann Denise Herrmann-Wick nach ihrem Gold-Coup im Sprint bei der Biathlon-WM in Oberhof die Euphorie auf das gesamte deutsche Team übertragen und auch die deutschen Männer zu Höchstleistungen motivieren, die am Wochenende ihre Sprint- und Verfolgungsrennen austragen? Und - vor allem - kann sie auch beim eigenen Verfolgungsrennen allen anderen davonlaufen und ihre Mannschaftskameradinnen mitreißen?

Studien zum Hormon Kisspeptin zeigen vielversprechende Ergebnisse bei sexueller Unlust – für Männer und Frauen. © Quelle: We-Vibe Toys/Unsplash.com

... ein vielversprechendes Hormon

Schon der Name klingt aphrodisierend: Kisspeptin könnte Studien zufolge Menschen helfen, die unter anhaltender sexueller Unlust leiden. Frauen fühlten sich nach der Einnahme sexyer – und auch bei Männern stellten Forschende positive Effekte fest.

