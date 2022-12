﻿Ein bisschen wie in der DDR: Dresdner Filmemacher über die politische Situation in Uganda

Der Dresdner Filmemacher Konrad Hirsch steht in engem Kontakt zur politischen Opposition in Uganda. Von seinen Eindrücken und warum ihn das Land ab und zu an die DDR erinnert, erzählte er nun den DNN.

