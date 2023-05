Konferenz für angewandte Mathematik und Mechanik findet an TU Dresden statt

Dresden. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni findet an der TU Dresden die Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) statt. Dabei treffen sich aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fachgebiete. Verschiedene Vorträge zu aktuellen Entwicklungen in der Forschung sowie eine öffentliche Ausstellung bilden das Programm der Tagung.

Vorträge für Interessierte

Die in Dresden gegründete GAMM feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass können Interessierte am 1. Juni um 20 Uhr den öffentlichen Vortrag „100 Jahre GAMM: Motivation, Historie und Errungenschaften“ besuchen. Die Veranstaltung blickt auf die Entwicklung der GAMM zurück. Der Vortrag findet im Audimax im Hörsaalzentrum der TU Dresden auf der Bergstraße 64 statt und wird von Musikern der Sächsischen Staatskapelle begleitet.

Ein weiterer öffentlicher Vortrag findet am 2. Juni um 20 Uhr unter dem Titel „Was hat das Universum mit mir zu tun?“ statt und beschäftigt sich mit Wissenschaften von Kosmos, Materie, Raum und Zeit. Veranstaltungsort ist der Audimax im Hörsaalzentrum.

Verbindung von Wissenschaft und Kunst

Begleitend zur Tagung können Interessierte die öffentliche Ausstellung „100 Jahre GAMM – eine wissenschaftliche Kunstausstellung“ besuchen. Darin werden Artefakte aus den wissenschaftlichen und künstlerischen Sammlungen der TU Dresden sowie Werke regionaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler gezeigt. Die Ausstellung hat während der Konferenz im Hörsaalzentrum im Raum 304 geöffnet. Eine Midissage mit Vorführungen findet am 1. Juni um 19 Uhr statt.

Die Jahrestagung der GAMM ist die größte deutsche Konferenz im Bereich Angewandte Mathematik und Mechanik. Sie findet einmal jährlich an wechselnden Orten in Deutschland und im europäischen Ausland statt. Die GAMM rechnet in diesem Jahr mit bis zu 1.200 Teilnehmern.

Internet: jahrestagung.gamm-ev.de

