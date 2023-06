﻿Kommunalpolitiker aus Dresden wegen Bankrotts vor Gericht

Dresden. Froh sei er, dass der Andere auch auf der Anklagebank sitze, sagt Bauingenieur Falk S. „Ich sehe gar nicht ein, dass ich die Soße allein auslöffeln soll.“ Der Andere sitzt entspannt auf der Anklagebank, reicht seinem Anwalt Schriftstücke, lächelt. Gerhard Ofschanka ist langjähriger Ortsvorsteher von Gompitz, er saß im Stadtrat und war über viele Jahre ein erfolgreicher Geschäftsmann.

Die Vorwürfe gegen Falk S. und Ofschanka sind gut für eine zweieinhalb- bis dreijährige Haftstrafe. 2015 hat der Bauingenieur die Geschäftsführung zweier Bauunternehmen von Ofschanka übernommen, der aber als Prokurist im Unternehmen blieb. Als Falk S. für das eine Unternehmen im November 2019 Insolvenz anmeldete, hatte es gut 1,3 Millionen Euro Verbindlichkeiten und nichts auf der Habenseite. Das andere Unternehmen rutschte wenig später mit mehr als 200 000 Euro Miesen in die Pleite.

50 000 Euro nicht zurückgezahlt

Insolvenzverschleppung und Bankrott nennen Juristen das Geschehen, hinzu kam ein Betrug. 2017 borgte sich das Unternehmen von im Dresdner Westen bekannten Unternehmer Rudolf Kimmerle 100 000 Euro. Der verzichtete auf Sicherheiten, als er 50 000 Euro zurück bekam. Auf die anderen 50 000 Euro wartet er noch heute.

Ofschanka habe sich zwar pro forma als Geschäftsführer zurückgezogen, unterstellte die Anklage, tatsächlich aber noch die Entscheidungen getroffen und als faktischer Geschäftsführer gehandelt. Ein Konstrukt, das der Kommunalpolitiker weit von sich wies: „Ich konnte wegen einer Verurteilung nicht mehr Geschäftsführer sein, wollte aber ohnehin aus Altersgründen kürzer treten“, erklärte der 71-Jährige. Er habe Falk S. anderthalb Jahre lang begleitet, Schulter an Schulter gewissermaßen. „Dann ist das immer mehr zurückgegangen. Er wollte sich nicht mehr hereinreden lassen“, schildert Ofschanka die Entwicklung aus seiner Sicht.

Zeuge hatte es eilig

Falk S. sah das anders. Er, so der 63-Jährige, sei zehn Stunden am Tag zu den Baustellen gefahren und habe sich auf Ofschanka verlassen. Erst als die Unternehmen in Schieflage geraten seien, habe er eingegriffen und angewiesen, dass Auszahlungen nur noch über seinen Tisch zu laufen hätten. Tatsächlich gibt es eine Anweisung von Falk S. aus dem Jahr 2017, die Zweifel am großen Einfluss von Ofschanka wecken könnte.

Kimmerle legte als Zeuge einen fulminanten Auftritt hin. 13 Uhr müsse er in Dillingen sein, erklärte der schwäbische Kaufmann um 9.15 Uhr, der neue Landrat mache ihm seine Aufwartung. Mitten in seiner Zeugenaussage fragte der 79-Jährige, nachdem ihm sein persönlicher Mitarbeiter des Handy gezeigt hatte: „Sind wir fertig? Kann ich gehen?“ So schnell ging es dann doch nicht, Kimmerle musste dem Schöffengericht noch erklären, dass er Geschäfte mit Ofschanka per Handschlag besiegelt habe und der Nachfolger an der Spitze der Unternehmen offenbar nicht so handschlagsfest gewesen sei.

Freispruch für den Ortsvorsteher

Das Gericht unter Vorsitz von Thomas Hassel vernahm vier Zeuginnen, die in der Buchhaltung der Unternehmen gearbeitet hatten – keine konnte bestätigen, dass Ofschanka die Fäden in der Hand gehalten hatte und Falk S. eine Randfigur gewesen sei. „Am Anfang war er seltener in der Firmenzentrale, ab 2017 kam er fast täglich“, sagte eine Finanzbuchhalterin über Falk S., der selbstkritisch einräumte: „Mein größter Fehler war es, alle Zahlungen selbst anzuweisen.“

„Der Geschäftsführer ist der, den es immer trifft“, erklärte Hassel, der sich in der Pause mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf ein rasches Ende des Verfahrens verständigte und vier weitere Zeugen nach Hause schickte. Freispruch für den Ortsvorsteher und ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung für den glücklosen Bauingenieur, der nach eigenen Angaben als Bauleiter rund um die Uhr ackert, um seine Schulden abzutragen. „Ich hatte den Traum, Menschen glücklich zu machen, die sich ein Häuschen leisten wollen“, erklärte der 63-Jährige das Motiv für seinen Ausflug ins Geschäftsleben.

Erneute Kandidatur angekündigt

Mit breiter Brust verließ Ofschanka den Gerichtssaal. Und kündigte an, zur Kommunalwahl im Juni 2024 erneut für das Amt das Ortsvorstehers zu kandidieren. Viele Jahre war der frühere LPG-Vorsitzende CDU-Mitglied, jetzt tritt er für die Freien Wähler an. „Fünf Jahre mache ich das noch“, so der 71-Jährige, der auch für den Stadtrat kandidieren will. Vor vier Jahren kam er auf Listenplatz acht der Freien Wähler im Dresdner Westen auf 948 Stimmen und sorgte mit diesem Ergebnis dafür, dass Frank Hannig – inzwischen aus der Fraktion ausgeschlossen – in den Stadtrat einziehen konnte. „Da habe ich keinen Wahlkampf gemacht. Jetzt werde ich um Stimmen kämpfen“, verspricht Ofschanka.

