﻿Kommunalaufsicht sagt „Ja“ zum Milliarden-Etat von Dresden

Dresden ist schuldenfrei und plant auch in den nächsten beiden Jahren keine Kredite. Dennoch prüfte die Kommunalaufsicht den Haushalt 2023/2024 recht lange. Das sind die Gründe.

Dresden. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat den Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 der Landeshauptstadt Dresden freigegeben. Das teilte die Kommunalaufsicht am Dienstag mit. Der Stadtrat hatte den Etat im Dezember 2022 beschlossen. Am 26. Januar reichte die Verwaltung den Haushalt zur Prüfung bei der LDS ein. Dresden geht es besser als den meisten Kommunen in Sachsen. Die Stadt ist schuldenfrei und kommt auch in den nächsten beiden Jahren ohne Kreditaufnahmen aus – auf dem Papier zumindest.