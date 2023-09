﻿Kommt eine Riesenarena am Flughafen Dresden-Klotzsche?

Dresden. Ob Leipzig, Berlin oder Köln: Diese Großstädte haben Arenen, in die 10 000 Besucher oder mehr passen. Dresden hat Eishalle, BallsportArena, Messe und Margon Arena. Aber: Konzertveranstalter machen um die Stadt einen Bogen, weil die Hallen entweder zu klein sind oder für Konzerte nur bedingt geeignet wie im Fall der Messe. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will das nach DNN-Informationen ändern und gleich noch ein anderes Problem lösen.

Arena in den oberen Ebenen des Flughafens

Der Flughafen in Klotzsche ist ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt, aber die Zahl der Abflüge und Ankünfte ist, vorsichtig formuliert, überschaubar. Eine Großarena für Dresden und mehr Publikumsverkehr für den Flughafen, das wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Idee: Die Erdgeschosszone des Terminals bleibt für den Flugbetrieb erhalten, die weiteren Ebenen werden zur Arena mit einem Fassungsvermögen von mehr als 6000 Besuchern umgebaut. Parkplätze sind reichlich vorhanden, die ÖPNV-Anbindung ist optimal, der Lärmschutz kein Problem.

Überlegungen im Vorstadium

Eine Vision, für die es eine Machbarkeitsstudie geben muss. Gibt die Statik des Gebäudes das her, können Brandschutzauflagen erfüllt werden, wie wird die Sicherheit des Flughafens gewährleistet? In diesem Vorstadium befinden sich die Überlegungen, die Hilbert schon in kleiner Runde kommuniziert hat. Unter anderem mit Vertretern von Sportvereinen wie den Dresden Titans, die vom Aufstieg in die 1. Liga träumen und dafür eine Halle mit einem Fassungsvermögen mit 5500 bis 6000 Besuchern nachweisen müssen. Oder mit dem Dresdner SC, dessen Erstliga-Volleyballmannschaft in der Margon Arena in Seidnitz spielt.

40 Millionen Euro für 600 Zuschauer zusätzlich?

Die Margon Arena fasst 3000 Besucher und soll mit 40 Millionen Euro Aufwand für 3600 Zuschauer erweitert werden. Nichts Halbes und Nichts Ganzes also für viel Geld, das am Flughafen besser investiert werden könnte und die Strahlkraft des „Airports International“ deutlich erhöhen würde. 25 Millionen Euro für die Margon Arena liegen auf Halde, die Stadt hofft für ihre Flughafenpläne auf Unterstützung vom Freistaat.

SPD sorgt für Irritationen

Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU) hat bereits mehrfach betont, dass er Plänen für eine große Arena in Dresden aufgeschlossen gegenüberstehe – Hilbert lässt daran arbeiten. Nun irritiert die SPD-Stadtratsfraktion mit einem Antrag, der den Oberbürgermeister auffordert, Standorte für eine neue Multifunktionsarena zu prüfen. Und, welch Wunder, die SPD verkauft den Dresdner Flughafen als ihre Idee. „Trittbrettfahrer!“, sind noch eher harmlosere Worte, die Stadtratskollegen über den Auftritt der SPD finden. Man müsse Türen, die offen stehen, nicht eintreten, hieß es. Und noch sei es viel zu früh, über Pläne zu sprechen, deren Realisierbarkeit gar nicht feststehe.

