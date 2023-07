Kommissaranwärter zeigt Hitlergruß und beißt Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes - Dresdner Polizei ermittelt

Dresden. Aktuell ermittelt die Dresdner Kriminalpolizei gegen einen 22-jährigen Mann unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Körperverletzung. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Polizeikommissaranwärter der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).

Der 22-Jährige steht im Verdacht, in einem Lokal an der Löbtauer Straße wiederholt den Hitlergruß gezeigt zu haben. Weiterhin soll er Getränke anderer Gäste gestohlen haben und mit diesen aus der Bar geflohen sein. Alarmierte Polizeibeamte stellten ihn noch in der näheren Umgebung. In der Situation soll der Mann einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gebissen haben. Der 22-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

Der Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei Dirk Benkendorf äußerte sich unmissverständlich zu dem Vorfall: „Polizeibeamtinnen und -beamte tragen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung und müssen sich dieser stets bewusst sein. Das gilt auch und insbesondere außerhalb der Dienstzeit im privaten Umfeld.“

