﻿Kommentar: Dresdens Rathaus braucht einen Schlichter

Im Tauziehen um die Besetzung der Bürgermeisterposten ist ein Patt entstanden. Es braucht einen Mediator, der den Gordischen Knoten zerschlägt, meint DNN-Chefredakteur Dirk Birgel.

Dresden. Am Anfang war das Wort. „Mein Einvernehmen gibt es nicht zum Nulltarif“, sprach Dirk Hilbert (FDP) noch vor seiner Wiederwahl, doch die Worte des Oberbürgermeisters verhallten ungehört. Und so begann das Geschacher um die Bürgermeisterposten, das bis heute keinen Abschluss gefunden hat. Und wohl so schnell keinen finden wird.

Die Ausgangslage ist klar. Nächste Woche verabschiedet sich Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch als letzte der vor sieben Jahren gewählten Dezernenten aus dem Amt. Für eine Neuwahl genügt eine einfache Mehrheit im Stadtrat – wenn der OB mit dem Kandidaten einverstanden ist. Ist er dies nicht, muss es eine Zweidrittel-Mehrheit sein. Die verpasste die Bürgermeister-Koalition aus CDU, Grünen, SPD und Linken im ersten Anlauf. Aber auch der OB musste einsehen, dass er mit seiner Liste ebenfalls Schiffbruch erleiden würde.