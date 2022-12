﻿Kommentar: Werden die Diebe aus dem Grünen Gewölbe zu mild bestraft?

Die Beweislast im Remmo-Prozess ist so erdrückend, dass den Angeklagten hohe Haftstrafen drohen. Um dies zu vermeiden, rückt der Clan einen Teil der Beute heraus. „War es das wert?“, fragt DNN-Chefredakteur Dirk Birgel.

Dresden. Da ist den Verfahrensbeteiligten im Remmo-Prozess ein Coup gelungen, der (fast) so spektakulär ist wie der Jahrhundert-Bruch im Grünen Gewölbe selbst. Ein Gutteil der Diebesbeute ist zurück in Dresden. Darunter der polnische Weiße Adler, der so genannte Reiherstutz und das Brilliantkollier der Königin Amalie Auguste.