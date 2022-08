﻿Kommentar: Wer schützt Dresden vor den Klimaschützern?

Dresden. Das macht fassungslos: Junge Menschen kleben sich an der Sixtinischen Madonna fest, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Und es wirft Fragen auf: Was kann die Sixtinische Madonna für die Klimakrise? Was kommt als Nächstes? Und: Wer schützt die Gesellschaft vor militanten Klimaschützern?

Sie nennen sich „Letzte Generation“ und betonieren sich auf Zufahrtswegen zu Häfen in rostige Badewannen ein oder kleben sich auf Verkehrsachsen fest. Sie bezeichnen sich als Aktivisten, doch sie terrorisieren ihre Mitmenschen. Das alles natürlich im Namen einer guten Sache. Wer für Klimaschutz eintritt und auf die Folgen des Klimawandels hinweist, tut ja nichts Falsches, sondern verfolgt die richtigen Ziele. Oder?

Selbstgerechtigkeit nervt

Es ist die Selbstgerechtigkeit dieser „Aktivisten“, die einfach nur nervt. Für die gute Sache dürfen grundlegende Regeln des menschlichen Miteinanders über den Haufen geworden werden. Für den Protest sind sogar Straftaten legitim. Nichts anderes ist es, wenn sich jemand an einem Kulturgut wie der Sixtinischen Madonna vergeht. Das ist schlicht und ergreifend Sachbeschädigung.

Wer im morgendlichen Berufsverkehr eine viel befahrene Kreuzung blockiert, macht sich der Nötigung strafbar. Er nötigt andere Menschen rechtswidrig zu einer Handlung – nämlich im Stau zu stehen, der sich dank der Blockade bildet. Es wird Zeit für die Strafverfolgungsbehörden, sich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, ob es sich bei den Terroristen, äh „Aktivisten“ von „Letzte Generation“, nicht um eine kriminelle Vereinigung handelt – um einen Zusammenschluss von Menschen zur gemeinsamen Begehung von Straftaten.

Aktivisten gewinnen Aufmerksamkeit, kein Verständnis

Das ist die juristische Frage. Es bleibt die Frage nach dem Sinn der Aktionen. Aufmerksamkeit erhalten sie ja, die „Klimaaktivisten“. Aber auch Verständnis in der Bevölkerung? Lösen sie ein Umdenken aus? Das Kopfschütteln und die Wut vieler Menschen spricht eine andere Sprache. Nur Banausen kleben sich an einem Kunstwerk wie der Sixtinischen Madonna fest. Egal, welche Ziele die Banausen auch verfolgen mögen. Mit ihnen wollen nur wenige etwas zu tun haben. Sie isolieren sich.

Ein schönes Wochenende!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig