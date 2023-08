Kommentar: Subventionen für die Chipindustrie in Dresden lohnen sich

Dresden. Vor fast 30 Jahren, am 6. Juni 1994, geschah in Dresden Historisches. Auf einem ehemaligen Kasernengebiet im Dresdner Norden wurde der Grundstein für die erste Chipfabrik in Sachsen gelegt. Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) hatte das einmalige Fachkräftepotential im Dresdner Raum erkannt und Siemens-Chef Heinrich von Pierer überzeugt, in ein Chipwerk zu investieren – die Geburtsstunde des Silicon Saxony.

Kurz darauf lockte König Kurt mit AMD (heute Globalfoundries) den ersten Großinvestor aus Übersee in den Dresdner Norden. Das war rückblickend betrachtet der Durchbruch für die Chipindustrie im Dresdner Norden. Diese Woche nun hat mit dem taiwanesischen Unternehmen TSMC der globale Branchenführer der Chipindustrie eine Investition von 10 Milliarden Euro angekündigt, will 2000 Arbeitsplätze schaffen.

Europa ist dank Dresden unabhängiger

Dass dafür Subventionen von 5 Milliarden fließen, ruft Kritiker auf den Plan. Sie übersehen dabei viele Aspekte gleichzeitig. 1994 war die Chipproduktion in Europa nicht der Rede wert. Man war abhängig von den USA und Asien. Heute hat Europa – vor allem dank Sachsen – einen Anteil von 20 Prozent am Weltmarkt. Und wenn dann der Weltmarktführer an die Tür klopft, ist das nicht weniger als ein Adelsschlag für den Standort. Man wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, TSMC nicht hereinzubitten, wohl wissend, dass solche Subventionen im internationalen Wettbewerb eine Grundvoraussetzung sind.

Großer Verdienst von König Kurt

Nicht zu vergessen: Nach der bitteren Absage von Intel ist diese Entscheidung wichtig für den Optimismus am Standort Deutschland, der zuletzt mit Fachkräftemangel, Inflation, hohen Energiepreisen und Abschwung in Verbindung gebracht wird. Da ist eine solche Investition Balsam.

Und Dresden hat gezeigt, dass sich Investitionen hier lohnen. Im Silicon Saxony gibt es nach Schätzung des ifo-Instituts 1250 Firmen mit 37.000 Beschäftigten. Der Branchenverband spricht sogar von 73500 Arbeitsplätzen – da wird dann wahrscheinlich auch die Bäckersfrau mitgezählt, die dem Chipwerker morgens die Brötchen verkauft.

Vor knapp 30 Jahren begann eine Erfolgsgeschichte. Es wäre angemessen, am Grab von Kurt Biedenkopf einen Kranz niederzulegen.

Schönes Wochenende,

Ihr Dirk Birgel

DNN