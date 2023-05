﻿Kommentar: Stadtrat in Dresden ist am Ende

Erinnerungsort

Gedenkstätte für NS-Opfer in Großschweidnitz eröffnet

In Großschweidnitz in Ostsachsen ist eine Gedenkstätte für Opfer des NS-Regimes eingeweiht worden. Sie erinnert an die Tausenden Opfer der „Euthanasie“-Morde der Nationalsozialisten.