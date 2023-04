Die 15-monatige Verhandlung hat einige Details ans Licht gebracht. Viele wichtige Fragen bleiben wohl für immer ungeklärt. Eine Resumee von Butz Peters, der den gesamten Prozess für die DNN verfolgt hat.

Dresden. Nun nähert sich der Grüne-Gewölbe-Prozess der Ziellinie. Endlich. Nach 15 Monaten und 45 Verhandlungstagen: Am kommenden Dienstag plädieren die Verteidiger. Am nächsten Verhandlungstag, am 16. Mai, will der Vorsitzende Andreas Ziegel das Urteil verkünden.