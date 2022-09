Die Stadt will die Hälfte aller Garagen in Gemeinschaftsanlagen für neue Wohnungen und Grünanlagen abreißen. DNN-Chefredakteur Dirk Birgel sagt einen Aufschrei der Garagennutzer voraus.

Dresden. Die Mühlen der Verwaltung mahlen bekanntlich langsam – aber sie mahlen. Und wie. Was mit dem Arbeitstitel „Potenzialanalyse“ scheinbar harmlos daherkommt, hat es in sich. Denn dahinter verbirgt sich nichts anderes als der Plan, im großen Stil Garagenanlagen abzureißen, um Platz für den Wohnungsbau zu schaffen.

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die heutigen Nutzer auf die Barrikaden gehen. Sie haben ihren Stellplatz teilweise schon seit DDR-Zeiten, nutzen diesen aber nicht nur als solchen, sondern auch zum Heimwerken, als „Reparaturwerkstatt“, als Rückzugsort und um Gemeinschaft zu leben. Bei vielen Garagenpächtern geht es um mehr als Besitzstandswahrung, da hängt teilweise viel Herzblut und ein Stück Biographie dran.

Ein Viertel aller Flächen soll begrünt werden

So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass das Zahlenwerk erst jetzt, nach der Oberbürgermeisterwahl, auf den Tisch kommt. 224 Garagenanlagen zählt die Stadtverwaltung auf einer Fläche von 36,6 Hektar. Ein Viertel der Fläche will sich die kommunale Wohnungsbaugesellschaft „Wohnen in Dresden“ sichern, ein weiteres Viertel ist für neue Grünflächen vorgesehen.

Ist das gegenüber den Pächtern herzlos? Ja! Das tut weh. Aber ist es eventuell sinnvoll? Ebenfalls ja! Denn die meisten dieser Gemeinschaftsanlagen sind städtebaulich betrachtet echte Schandflecken. Selbst wenn dort nur eine grüne Wiese blüht oder ein neuer Kinderspielplatz gebaut wird, ist das Wohnumfeld für die Nachbarschaft deutlich aufgebessert.

Wenn dort aber neue Wohnungen entstehen, ist die Entscheidung eindeutig. Das hat Priorität. Ohne Wenn und Aber. Denn nur so wird der Druck auf dem Wohnungsmarkt gemindert. Nur ein breiteres Angebot sorgt dafür, dass der Anstieg der Mieten gebremst wird, wenn man auf weitere staatliche Eingriffe in den Markt verzichten will. Mit Garagen kann man diesen Effekt nicht erzielen. So bitter das für deren Nutzer auch sein mag. Und wieder einmal Politik zu Lasten der Autofahrer gemacht wird.