﻿Kommentar: Machtpoker um Dresdens Bürgermeister hat Vertrauen verspielt

Am Donnertag stimmt der Stadtrat über den Kompromissvorschlag der Moderatoren ab. Eine Mehrheit dafür zeichnet sich ab. Aber der Machtpoker hat viel Porzellan zerschlagen, kommentiert DNN-Chefredakteur Dirk Birgel.

Ob im Dresdner Rathaus bald wieder alle Beigeordnetenstellen besetzt sind, entscheidet sich am Donnerstag.

Dresden. Am Donnerstag steht die Wahl von vier Bürgermeistern auf der Tagesordnung. Dann werden wir wissen, ob die seit Monaten verwaisten Stellen besetzt werden oder Dresden sich endgültig zum zum Obst macht. Was wir seit einem halben Jahr erleben ist reiner Machtpoker, der das Potenzial hat, dem Ansehen der Demokratie zu schaden. Schuld an dem Schlamassel haben alle Beteiligten. Sie waren unterein­ander nicht kompromissfähig.

Die Schlichter Gunda Röstel und Thomas de Maizière haben einen Vorschlag gemacht, der einer simplen Logik folgt: Er ist mehrheitsfähig! Es galt OB Dirk Hilbert einzufangen, dessen Einvernehmen benötigt wird und eine Mehrheit im Stadtrat zu organisieren. Im Ergebnis teilen sich CDU, Grüne und Linke künftig sechs Bürgermeisterposten, der OB bekommt die Finanzen und die von ihm geforderte Reduzierung um eine Bürgermeisterstelle.

Lieber die Taube auf dem Dach lieber als den Spatz in der Hand

Diejenigen, die den Kuchen untereinander aufteilen, freuen sich, die anderen maulen rum oder haben wie die AfD keine Meinung dazu, weil klar war, dass es für sie eh nichts zu holen gibt. Am größten ist der Katzenjammer bei der SPD. Sie hat hoch gepokert und wollte Peter Lames wieder im Amt des Finanzbürgermeisters sehen. Hilbert bot zwischenzeitlich das Ressort Ordnung und Sicherheit an. Aber Lames war die Taube auf dem Dach lieber als der Spatz in der Hand. Er und die SPD sind die großen Verlierer.

Das hat nichts mit der Eignung von Lames zu tun. Es ist schlicht Ergebnis dessen, dass die sechs Stimmen der SPD im Stadtrat nicht gebraucht werden. Die Bürgermeisterkoalition, die inhaltlich keine nennenswerte Schnittmenge aufweist, hat die Mehrheit. Hilberts FDP wird auch ihren Anteil zum Gelingen beitragen, so dass vieles dafür spricht, dass die Kuh am Donnerstag vom Eis kommt.

Viel Vertrauen verspielt

Spannend aber wird sein, wie es im Stadtrat die nächsten anderthalb Jahre weitergeht. So lange amtieren die Räte noch. Der Machtpoker hat vielen Verletzungen zugefügt und Vertrauen verspielt. Wird die SPD weiter mit Grünen und Linken paktieren? Schafft sie es, über ihren Schatten zu springen? Das ist mehr als ungewiss. Oder werden die Entscheidungen künftig eher vom Zufall diktiert? Der Vorhang ist noch nicht zu, aber viele Fragen offen.