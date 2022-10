﻿Kommentar: OB Hilbert geht in Dresden „All-In“

Dresden. Im Poker um die neu zu besetzenden Bürgermeisterposten hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstag die Reißleine gezogen und die Verhandlungen mit den haushaltstragenden Fraktionen CDU, Grüne, Linke, SPD und FDP abgebrochen. Insbesondere das linke Lager habe keinerlei Bewegung gezeigt und auf seinen Pfründen beharrt. Daher wolle er keine weitere Zeit verschwenden.

Die so Gescholtenen sehen das naturgemäß anders. Aber wenn am Ende keine Einigung in Sicht ist, war Hilberts Schlussstrich unter den Postenschacher konsequent. Er versucht jetzt also sein Glück im Stadtrat. Dort ist die Ausgangslage klar: Der OB kann eigene Kandidaten vorschlagen. Erreichen sie die einfache Mehrheit, sind sie gewählt. Kandidaten, die das Einvernehmen Hilberts nicht bekommen, benötigen hingegen eine Zweidrittelmehrheit. Das war im ersten Anlauf im Stadtrat gescheitert.

Hilbert setzt auf die Karte Stadtrat

Hilbert geht, um im Poker-Milieu zu bleiben, „All-in“, setzt also alles auf die Karte Stadtrat und bewegt sich damit auf dünnem Eis. Denn mit den Stimmen von Grünen, Linken und SPD kann er kaum rechnen – außer, er schlägt deren Parteifreunde vor. Er kann auf CDU und FDP setzen, braucht dann aber noch Stimmen von Freien Wählern, Dissidenten und der AfD. Letzteres wiederum hat ei­nen Hautgout. Aber das wird Hilbert aussitzen. Denn erstens sind die Wahlen geheim. Wer da Bürgermeister von Gnaden der AfD ist oder nicht, wird man nur vermuten können. Und zweitens wird er den politischen Preis frühestens in sieben Jahren bezahlen – er ist bis 2029 gewählt. Nur konkrete Absprachen mit der AfD zu treffen, wäre ein No-Go.

Es wird also spannend am kommenden Donnerstag, wenn der Stadtrat tagt. Auch weil dieser vorab entscheidet, wie viele Bürgermeister die Landeshauptstadt bekommt: einen zusätzlichen achten (dann gibt es mehr zu verteilen), weiter sieben oder nur sechs, was ein Zeichen für Verschlankung wäre. Nur mal so zum Vergleich: Ein Weltkonzern wie die Bayer AG kommt mit sechs Vorständen aus, der Medienriese Bertelsmann mit vier ...

