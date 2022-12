﻿Kommentar: Neue Chance für Semperopernball Dresden

Ballchef Frey kehrt Dresden den Rücken. Er hat das Spektakel in der Semperoper geprägt – im Positiven wie im Negativen. Jetzt er hat endlich auf die Kritik an ihm reagiert.

Dresden. Ach was muss man oft von bösen Buben hören oder lesen – wie zum Beispiel hier von diesen, welche Frey und Putin hießen. So lautete vor rund 14 Jahren der Einstieg in den DNN-Wochenkommentar. Anlass für die Grimmsche Leihgabe war die Ankündigung von Semperopernball-Chef Hans-Joachim Frey, den Zaren des 21. Jahrhunderts, mit einem Orden behängen zu wollen, was letztlich auch geschah. Russland war damals noch Freund, und trotzdem weckte das Ansinnen bei vielen Dresdnern ungute Erinnerungen, zumindest aber Stirnrunzeln.

Heute, 14 Jahre später, hat KGB-Spion Putin die Maske fallen lassen und Frey das Handtuch geworfen. Er kehrt Dresden und dem Ball den Rücken, tritt sogar aus dem Ballverein aus. Besser spät als nie – in diesem Fall aber eindeutig zu spät. Frey war spätestens seit 2020 nicht mehr tragbar, als er dem ägyptischen Diktator Abd al-Fattah as-Sisi den Orden verlieh. Ein Sturm der Entrüstung brach los und Frey musste hochnotpeinlich zurückrudern.

Nie an das große Vorbild Wien herangereicht

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause wagt der Ballverein nun einen Neuanfang ohne Frey, der den Ball zu dem gemacht hat, was er ist. Im Positiven wie im Negativen. Warum aber ist es ihm nicht gelungen, dem Dresdner Ball auch nur ansatzweise den Glanz des großen Vorbilds Wien zu verleihen? Es fehlte zum einen an Tradition, zum anderen an Prominenz. In Wien erscheint die Staatsspitze zum Ball, da muss man hin! Die Bundeskanzlerin ward all die Jahre in Dresden nicht gesehen, der Bundespräsident ebenso, mit Ausnahme der Eintagsfliege Christian Wulff. Es ist also spannend, welche Akzente die neue Vereinsspitze beim Ball im Jahr 2024 setzen wird.

Frey ist mit sich im Reinen

Freys Weg hingegen ist vorgezeichnet. Er sei mit sich im Reinen, sagte er jüngst in einem Interview. Nichts anderes hatte man erwartet. Er wird die Idee des Balles weiter vermarkten, wie jüngst in Dubai geschehen, oder zuvor bei seinem Freund und Kriegstreiber Putin. Mit Diktatoren solchen Schlages im Rücken ist die Durchführung solch eines Balles auch viel angenehmer. Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechte sind manchen halt unnötiger Ballast. Von dem er sich nun befreit hat. Aber vielleicht heißt es ja am Ende: Frey und Putin wehe Euch, jetzt kommt Euer letzter Streich.

Einen schönen 2. Advent

Ihr Dirk Birgel