Kommentar: Die Zeit ist reif für Neues auf dem Filmnächtegelände

Dresden. Klappern gehört zum Handwerk. Den Teufel an die Wand zu malen, mittlerweile offenbar auch. Jüngstes Beispiel: Der Kaisermania in Dresden droht das Aus! Schock, schwere Not. Erst der Klimawandel und jetzt das. Wir blicken in einen Abgrund. Morgen sind wir einen Schritt weiter, wenn wir den Veranstaltern Glauben schenken dürfen.

Was ist geschehen? Die Stadt will das Königsufer, Schauplatz der Filmnächte und der jährlichen Kult-Konzerte von Roland Kaiser, ab 2026 neu ausschreiben. Eigentlich keine unübliche Sache. Geht gar nicht, meint der Veranstalter, die PAN GmbH. So ein Event brauche einen Riesenvorlauf. Künstler wie Roland Kaiser würden sich nicht darauf verlassen, dass die PAN-Leute die Ausschreibung schon gewinnen würden, und abwandern. Das wäre ohne Zweifel ein Verlust für Dresden.

Viel investiert und viel verdient

Und die Zerstörung seines Lebenswerkes, meint PAN(ik)-Macher Johannes Vittinghoff. Ein bisschen bescheidener hat er es offensichtlich nicht. Vittinghoff hat wie seine Mitstreiter viel Geld investiert, ist ins Risiko gegangen und hat viel Geld verdient. Das sei ihnen von Herzen gegönnt. Aber muss man sie deshalb mit Lorbeer bekränzen?

Vor allem aber: Auch wenn die Filmnächte am Königsufer stattfinden, sind sie noch lange kein Erbhof. Will Vittinghoff „sein Lebenswerk“ vererben wie die britische Krone, auf dass einst Johannes der 23. am Königsufer regiert? Auch wenn Roland Kaiser – wie wir alle – dann längst schon tot ist?

Kaisermania ist eine Gelddruckmaschine

Ein neuer Ausrichter muss nicht zwingend die beste Lösung sein, wie sich dieses Jahr beim Palais Sommer am Japanischen Palais gezeigt hat. Aber sollte man neuen Leuten nicht zumindest mal die Chance geben, sich mit neuen Ideen und Konzepten zu bewerben? Die Kaisermania ist eine Gelddruckmaschine – aber ihre Zeit läuft über kurz oder (hoffentlich) lang ab. Jetzt schon an die Zeit danach zu denken, kann nicht verkehrt sein. Man muss ja nicht auf den letzten Drücker ausschreiben.

