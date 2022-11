﻿Kommentar: Naive Kunstsammlungen Dresden gehen Betrüger auf den Leim

Ein angeblicher Diamantenhändler bietet dem Grünen Gewölbe ein Beutestück aus dem Überfall von 2019 an und verschwindet mit 40.000 Euro.

Dresden. Nächste Woche jährt sich der Überfall auf das Grüne Gewölbe – mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) – zum dritten Mal. Die Täter aus dem Berliner Remmo-Clan stehen vor Gericht und dürften kommendes Jahr verurteilt werden. Von der Beute fehlt nach wie vor jede Spur. Wie es überhaupt zu dem Einbruch kommen konnte, darüber hat man im Prozess wenig bis nichts erfahren. Die SKD selbst scheinen auch kein überbordendes Interesse an der Aufklärung ihrer Sicherheitslücken zu haben. Personelle Konsequenzen? Bis dato Fehlanzeige.

Und nun auch noch das. Da bietet ein Betrüger den SKD ein Stück aus dem Diebesgut an, verlangt 40 000 Euro, die er schließlich auch bekommt und damit verduftet. Der Täter habe glaubhaft gewirkt und mit Sachverstand überzeugt. Viel Verstand ist das, was man SKD-Chefin Marion Ackermann und ihren Leuten in diesem Fall nicht unterstellen darf. Der Titel „Naivchen des Jahres“ jedenfalls ist ihr sicher.

Abenteuerlich, dumm und verantwortungslos

Man könnte sich schon grundsätzlich darüber streiten, ob man mit Verbrechern Geschäfte macht. Aber wie man einen solchen Deal machen kann unter Verzicht auf den alten Grundsatz „Geld gegen Ware“, das ist abenteuerlich, um nicht zu sagen hochgradig dumm. Und – egal ob es sich um Spenden oder Steuergeld handelt – auch noch verantwortungslos.

Das wiederum fügt sich nahtlos ein in das damalige Sicherheitskonzept. Angeblich war der Staatsschatz ja gesichert wie Fort Knox. Tatsächlich konnten die Täter das Objekt nächtelang ausspionieren, ungehindert einsteigen und die Vitrinen ausräumen. Woher sie das Wissen über die Sicherheitslücken hatten, ist unklar. Bei Google findet man sie nicht. Aber Marion Ackermann stellte sich nach dem Coup hin und verkündete, man habe alles Mögliche getan, um die Preziosen zu schützen. Wie weit sie mit dieser Einschätzung von der Wahrheit entfernt war, weiß man heute.

Personelle Konsequenzen nötig

Spätestens nach dieser Peinlichkeit sind personelle Konsequenzen unumgänglich. Dass diese gezogen werden, ist höchst unwahrscheinlich. Kunstministerin Barbara Klepsch (CDU) hat ja bislang auch nicht durchgegriffen. Sie lässt sich lieber kreuz und quer durch den Freistaat chauffieren, um Schecks für Tourismusförderung zu verteilen.