﻿Kommentar: Lehrermangel in Dresden hat viele Gründe

Rund 30.000 Vollzeitstellen für Lehrer gibt es in Sachsen in Summe. Davon sind derzeit 2550 unbesetzt (Symbolbild).

Dresden. Rund 660 Millionen Euro wären nötig, wollte man in Dresden alle nötigen Projekte im Schulbau bis 2027 realisieren. Das ist selbst in Zeiten, wo die Milliardenpakete scheinbar tief fliegen, eine Menge Holz. Zu viel Holz für eine Kommune, die die Finanzierung stemmen muss. In Dresden zum Beispiel sind die 128. Oberschule in Strehlen und die 64. Oberschule in Laubegast Sanierungsfälle. 16 bzw. 18 Millionen Euro müsste die Stadt aufbringen, aber im Doppelhaushalt ist das Geld nicht zu finden. Man kann nicht alles auf einmal machen.

Die Leidtragenden sind Schüler und Lehrer, das sehen auch die Verantwortlichen im Rathaus so. Deshalb hat die Stadtspitze sich mit ihren Partnern in Chemnitz und Leipzig zusammengetan und ein gemeinsames Schreiben an die Chefs der Koalitionsfraktionen im Landtag verfasst. Tenor: wir brauchen Geld vom Freistaat.

Jede zehnte Lehrerstelle kann nicht besetzt werden

Das eigentliche Problem liegt aber woanders. Es nützt das schönste und modernste Gebäude nichts, wenn es zu wenig Lehrer gibt. Rund 30.000 Vollzeitstellen für Lehrer gibt es in Sachsen in Summe. Davon sind derzeit 2550 unbesetzt, weil Lehrer nur in Teilzeit arbeiten. Darauf haben sie einen gesetzlichen Anspruch, wenn sie beispielsweise Kinder (bis 18 Jahre!) betreuen oder Angehörige pflegen. Schön für jeden einzelnen, schlecht für die Schüler, deren Unterricht ausfällt. Hinzu kommen 150 langzeiterkrankte Lehrer und 560 Lehrerinnen, die aufgrund der Pandemie nicht arbeiten dürfen, selbst wenn sie wollten.

Alle diese Stellen, in Summe gut ein Zehntel, müssen frei gehalten werden. Aber selbst wenn sie besetzt werden könnten, muss man ja erstmal Lehrer-Nachwuchs finden. Obwohl sich die Zahl der Lehramtsstudenten im Freistaat in den letzten zehn Jahren etwa verdreifacht hat und seit 2019 auch die Verbeamtung lockt, kommen nicht genügend junge Lehrer an den Schulen an. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Wegen Corona ist die Regelstudienzeit aufgehoben, manche entscheiden sich für einen anderen Berufsweg, wieder andere machen erst mal ein Jahr Auszeit. Stichwort Work-Life-Balance. Was wir wirklich dringend brauchen, ist eine Balance zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlicher Verantwortung.

