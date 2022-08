﻿Kommentar: Legitimer Machtpoker in Dresden

Dresden. Am Mittwoch meldeten sich Andre, Rita und Amrei zu Wort. Sie sprechen für das Bündnis „Herz statt Hetze“ und wollten mal ihrem Unmut Luft machen über Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und die Stadtratssitzung vom Donnerstag der Vorwoche. Das überrascht in zweierlei Hinsicht. Einmal weil „Herz statt Hetze“ sich eigentlich für Toleranz und Vielfalt einsetzt und eher überparteilich agiert. Aber in einem demokratischen Rechtsstaat darf jeder was zu allem sagen – und das ist gut so! Zum anderen überraschte der Zeitpunkt. Aber Andre Rita und Amrei lieferten gleich eine Begründung, warum sie sich sechs Tage Zeit ließen. Sie hätten die Vorgänge rund um die Besetzung der Bürgermeisterposten erst einmal verdauen müssen. Gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die übliche Empörungsrhetorik

Nicht überliefert ist, was sie während des Verdauens taten. Vielleicht haben sie sich im Keller eingeschlossen und eine Problemkerze angezündet oder das Muster ihrer Raufasertapete auswendig gelernt. Egal. Auch der Inhalt ihres Protestes ist letztlich nicht weiter erwähnenswert. Es war die übliche Empörungsrhetorik mit einem Schuss Wehleidigkeit. Aber sie befinden sich in guter Gesellschaft mit ihrer Kritik.

Was hatte Hilbert sich erlaubt? Peter Lames (SPD) hatte im Stadtrat eine Mehrheit für seine Wiederwahl zum Finanzbürgermeister bekommen, der OB daraufhin sein Einvernehmen verweigert. Das darf er! Anschließend wollte die so genannte Bürgermeister-Koalition aus Grünen, CDU, SPD und Linken Lames per Zweidrittel-Mehrheit ins Amt drücken. Der Lackmustest scheiterte aus ihrer Sicht. Die nötigen Stimmen kamen nicht zustande und man beendete kurzerhand die Sitzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

OB und Stadtrat müssen sich zusammenraufen

Nun wird man sich zusammenraufen müssen. Hilbert weiß, dass er nicht alle seine Forderungen durchsetzen wird, als da wären: eine Finanzbürgermeisterin von der FDP, Zusammenlegung von Wirtschaft und Umwelt, keine Wiederwahl der Bürgermeisterinnen Klepsch (Linke, Kultur) und Jähnigen (Grüne, Umwelt) und einiges mehr. Aber auch das Bürgermeister-Quartett muss aufhören, rumzunölen wie Andre, Rita und Amrei, und verhandeln. Es ist ein Machtpoker zwischen gewählten Volksvertretern. Und der ist legitim.