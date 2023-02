﻿Kommentar: Dresdner Klimaaktivisten sollten in China agitieren

Am Donnerstagnachmittag blockierten Mitglieder der „Letzten Generation“ den Lennéplatz für etwa eine halbe Stunde.

Dresden. Kleinkinder werfen sich wütend zu Boden und strampeln mit den Beinen, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Menschen, die sich selbst als Klimaaktivisten bezeichnen, kleben sich an der Fahrbahn fest – weil sie ihren Willen nicht bekommen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) muss sich nur für einen Gesellschaftsrat Klima auf Bundesebene aussprechen, erklären die selbst ernannten Aktivisten. Wenn das geschehen ist, stoppen sie ihre Proteste. Und die Polizei kann Olivenöl sparen, das gebraucht wird, um die festgeklebten Personen von der Fahrbahn zu lösen.

Ein reichlich infantiler Denkansatz, der von einem rudimentären Demokratieverständnis kündet. Erpressung ist kein politisches Instrument, sondern kriminell. Diese Gesellschaft hat ihre Spielregeln, und es gibt Menschen, die sich daran halten und für das Klima einsetzen. Die Initiative „DresdenZero“ hat Tausende Unterschriften für ein Bürgerbegehren „Klimaneutrales Dresden“ gesammelt und erreicht, dass sich der Stadtrat zur Klimaneutralität der Stadt bis 2025 bekannt hat.

Klimaaktivisten führen sich auf wie Kleinkinder

Sicher, Unterschriften zu sammeln, ist deutlich mühsamer, als sich an Fahrbahnen festzukleben und mit den Beinen zu strampeln. Wer Klimaschutz will, muss seine Komfortzone verlassen. Mal ein bisschen den Verkehr in der Dresdner Innenstadt aufzuhalten, ist das dünnste Brett, das man bohren kann. Die Klebeaktionen sind eher kontraproduktiv für das gute Anliegen. Menschen, die sich für mehr Nachhaltigkeit interessieren, wenden sich mit Grausen ab von den militanten Personen, die sich als Klimaaktivisten bezeichnen und wie Kleinkinder aufführen.

Die dicken Bretter liegen auf den Autobahnen. 45,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid pustet der Schwerlastverkehr jedes Jahr in die Atmosphäre, dagegen sind die Emissionen der Privatfahrzeuge ein Klacks. Wer aber richtig viel für den Klimaschutz tun will, sollte in China oder Indien agitieren. Viel Spaß dabei!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig