﻿Kommentar: Irgendwo muss Dresden die Flüchtlinge unterbringen

Dresden. In knapp zwei Wochen entscheidet der Stadtrat, ob an neun Standorten in Dresden Containerdörfer für Asylbewerber gebaut werden sollen. Für 824 Plätze, so der Plan, sollen 47 Millionen Euro ausgegeben werden. Diese Woche gab der Stadtrats-Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau einen Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete Sitzung.

Die AfD ist dagegen, weil sie am liebsten gar keine Flüchtlinge aufnehmen will. Das findet den Beifall nicht weniger, ist aber mit geltendem Recht nicht vereinbar. Die CDU findet, die Container stören das Stadtbild. Tilo Wirtz (Linke) rechnet eine Kaltmiete von 60 Euro pro Quadratmeter und Monat vor und sagt: zu teuer! Während Johannes Lichdi (Dissidentenfraktion) die Pläne anlehnt, weil er lieber kaufen statt mieten möchte. Kurzum: eine Mehrheit für den Plan der Stadtverwaltung ist alles andere als sicher.

„Berlin, wir haben ein Problem“

Was wären denn die Alternativen? Grenzen dicht? Geht nicht (siehe oben). Dezentrale Unterbringung in Wohnungen? Klingt human und verlockend, dürfte aber den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt überlasten, zumal Neubauten gerade zu Hauf auf Eis gelegt werden. Belegung von Messe und Turnhallen? Hatten wir schon. Würde bedeuten, das eben erst angelaufene Messegeschäft wieder abzuwürgen. Schul- und Vereinssport könnten nur noch draußen stattfinden.

Aber irgendeinen Tod muss man bekanntlich sterben. „Berlin, wir haben ein Problem“, ruft Dresden mit anderen Kommunen im Chor. Aber von dort ist außer Geld keine Hilfe zu erwarten. Man hätte seit 2015 Zeit gehabt, eine vernünftige europäische Lösung zu finden, bei der die Schutzsuchenden unter Berücksichtigung von Größe und Wirtschaftskraft auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden. Freilich ohne Garantie, vom Wunschland aufgenommen zu werden.

Geschehen ist das bekanntlich nicht, was zur Folge hat, dass einige EU-Staaten verhältnismäßig wenig Asylbewerber aufnehmen und andere verhältnismäßig viel. Deutschland gehört zur letzteren Gruppe. Und das Beispiel Dresden zeigt, dass die Grenze der Belastbarkeit näher rückt. Zunächst aber bleibt dem Stadtrat wohl nichts anderes übrig, für die am wenigsten schlechte aller Alternativen zu stimmen, die Containerdörfer.