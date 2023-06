﻿Kommentar: Die Haushaltssperre in Dresden ist hausgemacht

Dresden. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Mit diesem alten Jahrmarktsmotto könnte man die Finanzpolitik der letzten Jahre – nicht nur in Dresden – beschreiben. Geld war gefühlt mehr als reichlich vorhanden und musste schnellstmöglich raus. Wofür war zweitrangig. In Spendierhosen ist man als Politiker stets gern gesehen, als Mahner und Sparer gilt man schnell als Partycrasher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch der ungezügelten Ausgabepolitik hat die Landeshauptstadt jetzt vorläufig einen Riegel vorgeschoben. Nach der Mai-Steuerschätzung, die eine Erwartung der Einnahmen und Ausgaben beinhaltet, verhängte die Stadt eine Haushaltssperre. Die Ausgaben steigen demnach erheblich und die Steuereinnahmen steigen „nicht so stark wie erhofft.“

Dresden hat über seine Verhältnisse gelebt

Auf gut Deutsch: die Stadt hat zuletzt klar über ihre Verhältnisse gelebt. Was niemanden, der die letzten Monate verfolgt hat, überraschen dürfte. Aber jetzt muss jeder Euro wieder umgedreht werden. Zeit wird es!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer mit dem Finger auf andere zeigt, wie die CDU es tut, macht es sich zu leicht. Die hohen Kosten für Energie und die Versorgung der Migranten sei ursächlich für die Schieflage, meinen die Christdemokraten. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der zu Gesamtbetrachtung gehört, aber die Kommunalpolitiker dürfen sich auch gern an die eigene Nase fassen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Hallenbad Klotzsche. OB Dirk Hilbert (FDP) wollte den Neubau aus Kostengründen streichen. Dagegen regte sich Widerstand im Dresdner Norden. Der wiederum animierte die ersten Fraktionen im Stadtrat, auf den rollenden Zug aufzuspringen und kurz darauf wetterten fast alle gegen Hilberts Pläne. Eine Idee, den Neubau zu finanzieren, hat freilich noch kein Stadtrat vorgelegt.

Es ließen sich weitere Beispiele für sinnvolle aber nicht wirklich zwingende Projekte finden, die zuletzt eine satte Mehrheit fanden, wie Robotronkantine, teurer Umbau der Margon Arena und Anmietung eines Luxusbüros im Zentrum für die Verwaltung. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, war noch nie ein Markenzeichen von Politik. Da gilt eher die Weisheit: der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht. Gut, dass es das Instrument der Haushaltssperre gibt.

DNN