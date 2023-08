Gastkommentar: „Demokraten, verschanzt euch nicht in euren politischen Lagern!“

Dresden. Die Sommerpause geht zu Ende und die Regierung folgt weiter der Devise: Egal wie unwichtig unser Streit ist – die Öffentlichkeit soll davon erfahren. Auch der Kanzler zeigt Kontinuität und zögert mal wieder, als habe er nicht begriffen, dass bei der Unterstützung der Ukraine mitunter schnelle Entscheidungen gefragt sind. Und Mitregierende machen Druck nicht nur beim Thema Lieferung von Marschflugkörpern.

Die Preisverleihung für gutes Regieren muss in Deutschland dieses Jahr ausfallen. Die Opposition, eigentlich die Regierung im Wartestand, bekleckert sich mit allem – nur leider nicht mit Ruhm. Insgesamt hinterlässt die Politik einen schlechten Eindruck. Das hat Folgen. Der Zuspruch für die AfD wächst.

Regierung und Opposition liefern sich unwürdiges Schauspiel

Die AfD verfügt über keinerlei Kompetenz zur Lösung von relevanten Problemen. Was die Partei vermag, ist den Hass in der Gesellschaft anzustacheln und den Frust der Menschen für ihre Zwecke zu nutzen. Viele Bürgerinnen und Bürger sind zu Recht enttäuscht von den demokratischen Parteien. Statt über Ideen, die Ziele der Politik und die Umsetzung zu reden, sachlich zu streiten und schließlich zu handeln, liefern sich Regierungs- und Oppositionsparteien ein unwürdiges Schauspiel.

Deutschland hat eine ganze Reihe von Problemen zu lösen. Beispielhaft seien genannt:

•Die öffentliche Infrastruktur leidet seit vielen Jahren unter einem Sanierungsstau.

•Bei der Digitalisierung sind wir im Vergleich zu anderen Ländern rückständig. Das gilt für das Bildungs- und Gesundheitswesen gleichermaßen wie für die Behörden und Teile der Wirtschaft.

•Deutsche Bürokratie wuchert durch alle Lebensbereiche und hemmt Wirtschaft, Integration, Kreativität und Demokratie.

•Deutschland überaltert. Die demographische Entwicklung wird absehbar zur Belastung. Uns fehlen junge Menschen, Fachkräfte und eine ehrliche Diskussion über die Dimensionen dieser Herausforderung, die auch die Alterssicherung betreffen.

•Mit der Aufnahme von einigen Millionen Flüchtlingen in den Jahren seit 2015 hat Deutschland Großes geleistet. Wir sind dabei an einer Belastungsgrenze angekommen. Wir müssen dringend darüber reden, wie wir weiterhin helfen und unsere humanitären Verpflichtungen einhalten können, ohne den inneren Zusammenhalt zu verlieren.

Große Koalition hat nichts Großes zustande gebracht

Diese Probleme hat nicht eine Partei oder eine Regierung alleine verursacht. Fakt ist: 16 Jahre Regierung unter Angela Merkel waren keine Ära des Aufbruchs oder gar der Innovation. Die Große Koalition hat nichts Großes zustande gebracht, sondern den Status quo verwaltet. Auch Teile der Wirtschaft haben sich auf ihren wirtschaftlichen Erfolgen ausgeruht und die Transformation Richtung CO2-Neutralität nach Kräften gebremst. Und eine seit 2010 laufende Konjunktur hat die Illusion genährt, es könne behäbig so weitergehen. Mit Russlands brutalem Überfall auf die Ukraine ist nun klar: Diese Zeiten sind vorbei. Wir müssen uns sputen.

Und gleichzeitig rufen die globalen Aufgaben nach Erledigung. Es gilt die eigenen Klimaschutzgesetze einzuhalten, uns auf den Klimawandel einzustellen, den Artenschwund zu bekämpfen sowie die Meere und die Wälder zu retten. Gute politische Führung in dieser Zeit würde die Menschen dabei mitnehmen. Gute politische Führung würde erklären, warum diese Transformation nötig ist und Deutschland global eine wichtige Rolle spielt.

Deutschland ist reich an Kreativität und Knowhow

Solche Riesenaufgaben erledigt man nicht mit der Kraft aus dem eigenen politischen Lager. Wir brauchen eine faire und offene Debatte über die Lage. Weder Konformität noch die Einstellung des politischen Streits stehen auf der Tagesordnung. Unser Land ist reich an Kreativität und Know-how. Aufgabe der Politik wäre, die vorhandenen Kräfte zu mobilisieren und einen Wettbewerb um die besten Ideen für kleine und große Lösungen zu initiieren.

Um dafür die richtige Atmosphäre zu schaffen, gilt es im ersten Schritt, zur Kenntnis zu nehmen, dass die derzeitige politische Unkultur unserer Demokratie schadet und den Rechtsextremismus befördert. Sodann sollten Politiker und andere Akteure:

•Dem politischen Gegner mit Respekt und Achtung begegnen.

•Die Probleme beim Namen nennen, an Lösungen und Konzepten arbeiten und darüber sowohl die sachliche Auseinandersetzung als auch die Kooperation mit allen willigen demokratischen Kräften suchen.

•Neue Wege gehen. Mehr Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung an politischen Prozessen schaffen – von der Gemeinde bis zu nationalen Angelegenheiten. (Wie würde ein Gebäudeenergiegesetz aussehen, das ein Bürgerrat vorschlägt? Wären wir mit Bürgerräten bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen vielleicht schon weiter als nach 20-jähriger Diskussion um die elektronische Patientenakte?)

•Die eigene Partei nicht wichtiger nehmen als die Demokratie und unser Land.

Unsere Demokratie ist eine andere als die von Weimar. Die Krisen des Jahres 2023 haben keine Ähnlichkeiten mit denen vor 1933. Dennoch gibt es hinreichend Anlass, sich zu sorgen. Der Rechtsextremismus war noch nie seit Gründung der Bundesrepublik so stark wie heute. Der Frust in der Bevölkerung ist groß.

Kommen wir miteinander ins Gespräch

Demokratinnen und Demokraten aller Parteien, verschanzt euch nicht in euren politischen Lagern! Euer Handeln und Reden ist mitverantwortlich für die Attraktivität der freiheitlichen Grundordnung. Nehmt euch der Probleme an, bleibt in der politischen Auseinandersetzung sachlich und werbt mit euerem Verhalten bei jeder Bürgerin und jedem Bürger für die Demokratie.

Wie kommen wir miteinander ins Gespräch? Mit dem Gastmahl „Dresden isst bunt“ haben wir beispielhaft ein Format entwickelt, um alle Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Verwaltung, Vereine, Kulturschaffende, Migrantinnen und Geflüchtete an einen Tisch zu bringen. Der Tisch ist seit der ersten Veranstaltung immer länger geworden und erreicht in diesem Jahr die 600 Meter-Marke. Er ist aufgebaut am Montag, den 4. September, ab 16 Uhr auf der Augustusbrücke. Sehen wir uns dort?

Gerhard Ehninger ist Geschäftsführer mehrerer Biotechnologiefirmen und früherer Lehrstuhlinhaber für Hämatologie, Onkologie und Infektiologie des Universitätsklinikums der TU Dresden.

