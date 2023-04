﻿Kommentar: Finanzielle Anreize für Flucht nach Deutschland sind zu hoch

3,4 Millionen Menschen sind seit 2015 als Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Ein Grund für die Flucht könnten die großzügigen Leistungen hierzulande sein, meint DNN-Chefredakteur Dirk Birgel.

Dresden. Nahezu jeden Abend ziehen dieser Tage jeweils rund 100 Menschen durch Dresden, um an verschiedenen Orten gegen Containerstandorte für Asylbewerber zu demonstrieren. Einige von ihnen lehnen die Migranten grundsätzlich ab, andere meinen, es gebe geeignetere Plätze in der Stadt als ihre Nachbarschaft. Und nicht wenige finden, dass mittlerweile zu viele Menschen ihr Heil in Deutschland suchen. Die Kommunen wiederum stöhnen unter der logistischen wie finanziellen Last, die Flüchtlinge unterzubringen. Allein Dresden erwartet für dieses Jahr 2200 Migranten.