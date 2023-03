﻿Geflüchtete in Dresden: Es geht um den sozialen Frieden in der Stadt

Dresden. Die Unterkünfte für Asylbewerber werden knapp. Dresden will an neun Standorten Containerdörfer errichten. Die Situation ist dramatischer als 2015 und 2016, als von einer Flüchtlingskrise gesprochen wurde. Damals musste die Stadt gut 1700 Asylbewerber pro Jahr aufnehmen. Jetzt rechnet die Verwaltung mit 2200 Personen für 2023. Hinzu kommen 8000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Dresden mit offenen Armen empfangen wurden, aber eben auch Unterkünfte belegen.

Der Frieden steht auf dem Spiel

Container sind eine ausgesprochen teure Form der Unterkunft. 47 Millionen Euro sollen etwas mehr als 800 Plätze für zwei Jahre kosten. Dennoch ist das Geld gut investiert. Es sichert nicht mehr und nicht weniger als den sozialen Frieden in der Stadt. Was bitte ist denn die Alternative? Notunterkünfte in Turnhallen mit allen Folgeerscheinungen? Kein Schulsport, kein Vereinssport, ist das die Lösung? Zeltstädte auf der Grünen Wiese widersprechen allen Standards einer menschenwürdigen Unterbringung und dürfen nur zum Einsatz kommen, wenn die Not gar keine anderen Möglichkeiten zulässt.

Es lässt sich trefflich über die Politik der Bundesregierung streiten, die Migration eher fördert als reguliert. Die Not wäre nicht so groß, wenn Deutschland abgelehnte Asylbewerber konsequent abschieben würde. Die Verteilung der Migranten in der Europäischen Union funktioniert nicht. Alles richtig, aber das löst keine Probleme: Dresden steht am Ende der Kette und muss nehmen, was kommt. Und das sind sehr, sehr viele Menschen, die einen Anspruch auf ein Dach über dem Kopf haben.

Wenn der soziale Frieden in dieser Stadt erhalten bleiben soll, dann muss bei der Auswahl der Standorte für die Containerdörfer die Balance gewahrt werden. Wieso ausgerechnet ein Stadtteil wie Gorbitz, in dem schon jetzt sehr viele Migranten leben, ein Containerdorf erhalten soll, lässt sich schwer nachvollziehen. Mag sein, dass das städtische Grundstück in Gorbitz gerade verfügbar war. Aber die Verteilung der Standorte über das Stadtgebiet ist sehr einseitig: Sieben auf Altstädter Seite und nur zwei auf der anderen Elbseite, das ist nicht ausgewogen, das sollte korrigiert werden.

Ihr Thomas Baumann-Hartwig