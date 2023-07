﻿Kommentar: Dresden setzt beim Thema Radwege falsche Prioritäten

Dresden. In Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung steht: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ So weit die Theorie. Dass es auf unseren Straßen, Rad- und Fußwegen teilweise diametral anders zugeht, bedarf keiner näheren Erläuterung. Raser, Drängler, Kampfradler gehören neben vielen anständigen Verkehrsteilnehmern leider zum Alltag. Als besonders heikel ist das Verhältnis Radfahrer versus Autofahrer anzusehen. Hier prallen mitunter ideologische Welten aufeinander.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jüngstes Beispiel hierfür ist die Debatte über einen geplanten drei Meter breiten Radweg an der Bautzner Straße entlang der Elbschlösser. Da sich der Verkehrsraum nicht in die Breite ausdehnen lässt, sollen Autofahrer eine Spur abgeben und sich die zweite mit der Bahn teilen, die dort im Berufsverkehr im Zehn-Minuten-Takt fährt. Das finden viele Autofahrer unerhört, vor allem die, die gerne mit Tempo 80 und mehr stadtauswärts links überholen.

Irre Debatte um Radwege an der Albertstraße

Sie verkennen, dass sich die Zahl der Radfahrer in den letzten 20 Jahren vervielfacht hat, nicht zuletzt dank der E-Bikes. Dem muss die Stadtplanung Rechnung tragen – zum Beispiel an der Bautzner Straße. Und die Vergangenheit zeigt, dass die Suppe meist nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird. Man erinnere sich an das Theater um den Radweg zwischen Carola- und Albertplatz. Was hat die FDP nicht den Teufel an die Wand gemalt. Und heute? Läuft es viel besser, weil es keine Spurwechsel vor dem Albertplatz mehr gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber auch die Grünen sind überwiegend populistisch unterwegs. Wenn Radlobbyistin Ute Caspary jubelt, dass Radfahrer sich nun bequem überholen können, was relativ selten der Fall ist, und die wenigen Fußgänger besser geschützt seien, dann offenbart sie mangelnden Überblick.

Lesen Sie auch

Wie gesagt: drei Meter breite Radwege werden den Verkehr nicht zum Erliegen bringen. Aber es gibt weitaus neuralgischere Punkte. Regelmäßig zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern kommt es allseits bekannt auf dem Elberadweg, insbesondere Höhe Fährgarten Johannstadt. Dort ist es kreuzgefährlich, aber seit Jahren tut sich nichts. Hier sind die Prioritäten falsch gesetzt.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

DNN