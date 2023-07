﻿Kommentar: Dresdens Oberbürgermeister steht langsam unter großem Druck

Sanierungsarbeiten

Verkehrseinschränkung auf der Dohnaer Straße: SachsenEnergie erneuert Trinkwasserleitungen

Bis zum 18. August will SachsenEnergie Trinkwasser- und Gasleitungen an der Dohnaer Straße in Dresden erneuern. Verkehrsteilnehmer müssen stadteinwärts und stadtauswärts mit Einschränkungen rechnen.